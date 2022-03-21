Російська "Комсомольська правда" повідомила про загибель майже 10 тис. військових РФ в Україні

Матеріал із наближеними до реальних цифр втратами був доступний читачам майже цілу добу. Пізніше автори публікації видалили абзац, в якому йшлося про вбитого 9 861 російського солдата.

Російське видання "Комсомольська правда" поінформувало про те, що Росія у війні з Україною вбитими втратила 9 861 військовослужбовця. Однак через деякий час публікація була видалена зі стрічки новин.

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Можливі втрати РФ в Україні було розкрито в матеріалі від 20 березня, в якому російські журналісти цитували брифінг представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова.

Співробітники "Комсомольської правди" повідомили, що втрати окупантів у процесі повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, становлять 96 літаків, 118 вертольотів і приблизно 14 700 військових. У наступному реченні журналісти написали, що Росія втратила вбитими 9 861 військовослужбовця.

"Міноборони РФ спростовує інформацію українського Генштабу про нібито масштабні втрати ЗС РФ на Україні. За даними Міноборони РФ, у процесі спецоперації на Україні ЗС РФ втратили вбитими 9 861 людину, поранення отримали 16 153 особи", — йдеться у матеріалі "КП".

Ця редакція статті з можливими втратами РФ в Україні була доступна читачам із моменту публікації і до вечора 21 березня, доки автори не видалили "неправильний" абзац.

Проте оригінальна версія статті з 9 861 убитим російським військовослужбовцем усе ще доступна в архіві Google.

[ + – ] Видання "Комсомольська правда" опублікувало дані про втрати РФ у війні з Україною

Варто зазначити, що востаннє Міністерство оборони країни-агресора звітувало про бойові втрати в Україні 2 березня. Тоді військове командування РФ стверджувало, що Росія втратила вбитими у повномасштабній війні з Україною 498 своїх військовослужбовців. Більше того, офіційні втрати російського Міноборони не враховують кількість ліквідованих бійців ПВК і солдат окупаційних армійських корпусів "Л/ДНР".

Минулого тижня видання New York Times, посилаючись на офіційних осіб у Пентагоні, повідомляло, що в Україні могли загинути від 14 до 21 тис. російських військовослужбовців. Бойові втрати РФ, як зазначають у Мінобороні США, є кількість американських військовослужбовців, які загинули за 20 років війни в Афганістані й Іраку.

Нагадаємо, 21 березня Міністерство оборони України озвучило нові дані про втрати російської армії. За інформацією військового командування, окупаційні війська з першого дня повномасштабного вторгнення втратили приблизно 15 тисяч солдат і понад 1 500 бойових броньованих машин.

20 березня Генштаб ЗСУ попереджав, що в РФ проводять приховану мобілізацію через великі бойові втрати в Україні. Повідомлялося, що окупанти мають серйозні проблеми з логістикою і комплектуванням підрозділів, через що в Росії займаються закликом нових військовослужбовців для ведення бойових дій проти української армії.