Позивний "Вовк": український партизан під час рейдів знищив 12 окупантів

За даними Головного управління розвідки, член опору здійснив низку операцій, після чого на нього було розпочато полювання ЗС РФ.

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Один із членів опору під час окупації Київської області проводив розвідку та знищував російських військових. Історію опублікувало Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

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Боєць із позивним "Вовк" від початку російського вторгнення ухвалив рішення давати відсіч ворогові, тому він став виконувати завдання української розвідки. Коли ЗС РФ зайшли на територію населеного пункту, він передавав дані про їхню дислокацію.

У бійця була власна мисливська та спортивна зброя, з якою він зробив кілька успішних вилазок. У результаті за весь час своїх дій він зміг ліквідувати 12 окупантів, які патрулювали й охороняли територію поряд із храмом УПЦ МП. Храм російські війська використовували як опорний пункт і склад із медикаментами та паливом.

Під час спроби прориву десанту ворога в бік Києва член опору влаштував засідку: на дистанції близько 100 метрів від ворога він зміг знищити солдатів, які їхали зверху на БТР. Вказується, що точну кількість убитих встановити складно, але всіх, хто був на броні, знищено. Окремо "Вовк" допомагав евакуюватись мирним жителям.

Після початку полювання на "Вовка" розвідка вирішила вивести його на підконтрольну територію. Також у публікації наголосили, що "Вовк" не хотів, щоб публікували дані про те, що йому вдалося вивести 23 особи з "червоної" зони, з яких 9 — діти.

"Не варто це висвітлювати й озвучувати. Це зайве. Головне, всі живі!! Мені всі дзвонять щоранку. По черзі", — заявляв член опору.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ показав бій українського БТР із російським танком, унаслідок якого ворожу бронетехніку було знищено.

14 квітня розвідка опублікувала документ, де містився детальний план окупації України під виглядом стратегічних навчань.