РФ планувала захопити Україну під виглядом стратегічних навчань, — розвідка

ГУР Міноборони роздобуло документ, який призначався командиру 96-ї розвідувальної бригади РФ, у ньому детально розписано план захоплення українських міст.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія планувала захопити Україну під виглядом стратегічних військових навчань. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, яке одержало документи з бойовим розпорядженням командиру 96-ї розвідувальної бригади.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російські документи показують, що ЗС РФ планували захопити лівий берег Києва та низку інших населених пунктів. Це завдання мало виконувати угрупування "Центр", яке діяло також на чернігівському та сумському напрямках.

Документ належав командиру 96-ї окремої розвідувальної бригади, яку він отримав зі штабу 1-ї танкової армії Західного військового округу. В ньому поетапно розписано дії всіх військових.

Військові розвідувальної бригади мали проводити детальну розвідку низки населених пунктів на півночі України, зокрема Сум, Прилук, Умані та інших. Її проводили засобами повітряної, космічної та радіоелектронної розвідки.

Завершення всіх заходів із розвідки планували до 24-25 лютого. Навчання отримали назву "Завірюха-2022". Весь документ доступний за посиланням.

Нагадаємо, за даними розвідки, президент РФ наказав усе "із землею зрівняти", якщо не буде жодного успіху у війні проти України до 10 травня. Також за даними ГУР МО, у Мелітополі українські партизани ліквідували вже 70 окупантів ЗС РФ.