"Путін сказав усе із землею зрівняти": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною (відео)

За даними української розвідки, керівництво РФ дало своїм військам термін до 10 травня — до цієї дати їм необхідно досягти якогось успіху у війні проти України.

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Російські військові справді отримували вказівку повністю руйнувати українські міста, які їм не вдається захопити. При цьому як дата, до якої необхідно досягти якогось результату у війні проти України, називається 10 травня. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови російського солдата Олега Карасьова з дружиною, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у середу, 13 квітня.

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"Хто говорить 17 числа додому поїдемо, тільки невідомо якого місяця... Путін сказав, якщо до 10 травня ніх*я не зробимо, бл*ть, все нах*у із землею зрівняти, бл*ть. Це глобальні заходи, бл*ть", — розповідає мобілізований російський військовий своїй дружині.

Також Карасьов у процесі розмови повідомив про "указ", згідно з яким місто Рубіжне війська РФ ще мають продовжувати намагатися взяти під свій контроль, у той час як Лисичанськ і Сєвєродонецьк "уже із землею порівнюємо, вже не будуть намагатися".

Російський військовий також констатував відсутність будь-якого успіху в процесі просування своїх військ територією України.

"Ну і наші контрактники теж, так казати, ніх*я просунутися не можуть, а вони (Збройні сили України) х*ячать, позасідали так, що нах*й щодня з танків пиз*уєм з усієї х*йні, а їм по**й, бл*ть", — сказав військовий.

Перехоплення цієї розмови було отримано Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України у співпраці з Національною поліцією.

"Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст і злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою найвищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента Путіна", — прокоментували аудіозапис у відомстві.

Нагадаємо, раніше в естонській розвідці констатували, що повномасштабна війна РФ проти України триватиме ще довго, і закінчення зіткнень до 9 травня очікувати не варто.

Також ми писали, що 9 травня окупанти хочуть провести у Маріуполі "парад перемоги", незважаючи на те, що місто зруйноване на 90%.