Війна в Україні триватиме ще довго, до "9 травня" вона не закінчиться, — розвідка Естонії

Путіну не вдалося провести блискавичну війну, проте, як вважає голова Департаменту розвідки Мікк Марран, Кремль намагатиметься до "9 травня" показати росіянам якусь "перемогу над нацизмом".

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Повномасштабна війна РФ проти України триватиме ще довго і закінчення конфлікту до "9 травня" не варто очікувати. Про це заявив голова Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран.

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За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалося провести блискавичну війну, а зараз триває переформатування, щоб до "9 травня" на стіл главі Кремля поклали якусь "воєнну перемогу".

Топрозвідник прогнозує ескалацію конфлікту та збільшення інтенсивності воєнних дій на другу половину квітня. Марран нагадав, що "9 травня" є серйозним святом для Росії, тому офіційній Москві потрібно до цього дня продемонструвати своєму населенню "перемогу над нацизмом".

"Ми бачимо, що, з погляду Кремля, для цього (перемога над нацизмом — ред.) підійшло б зміцнення своєї влади в межах Донецької та Луганської областей, окупація Маріуполя та створення наземного сполучення з Кримом. Ми маємо враховувати, що у випадку 9-го травня маємо справу з пропагандистським проміжним етапом, це зі свого боку означає, що закінчення конфлікту 9-го травня точно не буде. Війна триватиме ще довго", — продовжив глава Департаменту зовнішньої розвідки.

Марран також не очікує якихось проривів за підсумками мирних переговорів України та Росії, оскільки Київ вимагає виведення ЗС РФ, гарантій безпеки та повернення на позиції до 24 лютого. Кремль зі свого боку висуває неприйнятні вимоги, зокрема територіальні. Глава розвідки також застеріг Україну від підписання поганого мирного договору.

"Кремль розраховує, що якщо зараз не вдалося захопити Київ і скинути уряд України, то метою буде нав'язати Володимиру Зеленському такі умови миру, які той політично не переживе. І для цього треба продовжувати війну. Центр тяжкості буде на сході Україні. Що буде з планами Путіна далі — залежить безпосередньо від стійкості України", — резюмував Марран.

Раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що окупаційна армія готується до штурму та оточення сил ООС. За даними командування, ЗС РФ просуваються на Ізюмському напрямку — загарбникам вдалося взяти під контроль Бражківку, яка розташована біля адмінкордону з Донецькою областю.

Також повідомляли про можливий наступ ЗС РФ у районі Миколаєва та Одеси. У Генштабі ЗСУ стверджували, що окупанти для здійснення планів можуть атакувати позиції української армії з території невизнаного Придністров'я.