Генштаб показав бій українського БТР із російським танком (відео)

Постріли з 30-мм гармати БТРа вразили російську бронетехніку під час зіткнення.

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Екіпаж українського БТР зійшовся в бою з російським танком. У результаті бійці ЗСУ змогли знищити ворожу бронетехніку. Про це повідомляє Генеральний штаб у Facebook.

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На опублікованих кадрах видно стрільбу українського БТР по російському танку. Після низки пострілів із 30-мм гармати БТРа видно вибух. Унаслідок бою російський танк було знищено.

"Російський танк проти українського БТРа. Як ви вважаєте, хто переміг на рідній землі?" — свідчить підпис до відеозапису.

Нагадаємо, полк "Азов" показав відео знищення бронетехніки РФ у боях за Маріуполь. Зокрема, було знищено БТР і БМП ворога з ворожою піхотою.

11 квітня полк "Азов" знищив стоянку бронетехніки військ РФ у Маріуполі в міській забудові.