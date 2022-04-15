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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Генштаб показав бій українського БТР із російським танком (відео)

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бій бтр проти танка
Момент стрільби БТР по танку

Постріли з 30-мм гармати БТРа вразили російську бронетехніку під час зіткнення.

Екіпаж українського БТР зійшовся в бою з російським танком. У результаті бійці ЗСУ змогли знищити ворожу бронетехніку. Про це повідомляє Генеральний штаб у Facebook.

На опублікованих кадрах видно стрільбу українського БТР по російському танку. Після низки пострілів із 30-мм гармати БТРа видно вибух. Унаслідок бою російський танк було знищено.

"Російський танк проти українського БТРа. Як ви вважаєте, хто переміг на рідній землі?" — свідчить підпис до відеозапису.

Нагадаємо, полк "Азов" показав відео знищення бронетехніки РФ у боях за Маріуполь. Зокрема, було знищено БТР і БМП ворога з ворожою піхотою.

11 квітня полк "Азов" знищив стоянку бронетехніки військ РФ у Маріуполі в міській забудові.