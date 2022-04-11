Полк "Азов" знищив стоянку бронетехніки військ РФ у Маріуполі (відео)

Попри кількісну та технічну переваги ворога, захисники міста-героя продовжують оборону Маріуполя.

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Полк спеціального призначення Нацгвардії "Азов" опублікував відео знищення російської бронетехніки на вулицях Маріуполя.

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"Їх у десять разів більше, в них літаки та кораблі, в них багато техніки... Але полк "Азов" продовжує знищувати окупанта на вулицях українського Маріуполя", — зазначено в підписі до відео.

На відео видно, як влучним пострілом бійці знищують техніку РФ, зосереджену всередині житлового району.

За словами президента Зеленського, в Маріуполі загинули десятки тисяч мирних мешканців.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗС РФ можуть ударити по Маріуполю фосфорними бомбами. За даними українського Генштабу, війська РФ намагаються встановити контроль над Маріуполем.