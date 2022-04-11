Полк "Азов" знищив стоянку бронетехніки військ РФ у Маріуполі (відео)
Попри кількісну та технічну переваги ворога, захисники міста-героя продовжують оборону Маріуполя.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Полк спеціального призначення Нацгвардії "Азов" опублікував відео знищення російської бронетехніки на вулицях Маріуполя.
"Їх у десять разів більше, в них літаки та кораблі, в них багато техніки... Але полк "Азов" продовжує знищувати окупанта на вулицях українського Маріуполя", — зазначено в підписі до відео.
На відео видно, як влучним пострілом бійці знищують техніку РФ, зосереджену всередині житлового району.
За словами президента Зеленського, в Маріуполі загинули десятки тисяч мирних мешканців.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗС РФ можуть ударити по Маріуполю фосфорними бомбами. За даними українського Генштабу, війська РФ намагаються встановити контроль над Маріуполем.