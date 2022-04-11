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Военный Фокус Российско-украинская война

Полк "Азов" уничтожил стоянку бронетехники войск РФ в Мариуполе (видео)

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полк азов
Уничтожение техники РФ

Несмотря на количественное и техническое превосходства врага, защитники города-героя продолжают оборону Мариуполя.

Полк специального назначения Нацгвардии "Азов" опубликовал видео уничтожения российской бронетехники на улицах Мариуполя.

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники… Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя", — указано в подписи к видео.

На видео видно как метким огнем бойцы уничтожают технику РФ, которая сосредоточена внутри жилого района.

По словам президента Зеленского, в Мариуполе погибли десятки тысяч мирных жителей.

Напомним, по данным британской разведки, ВС РФ могут ударить по Мариуполю фосфорными бомбами. По данным украинского Генштаба, войска РФ пытаются установить контроль над Мариуполем.