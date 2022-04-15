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Военный Фокус Российско-украинская война

Генштаб показал бой украинского БТР с российским танком (видео)

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бой бтр против танка
Момент стрельбы БТР по танку

Выстрелы из 30-мм пушки БТРа поразили российскую бронетехнику во время боестолкновения.

Экипаж украинского БТРа сошелся в бою с российским танком. В результате бойцы ВСУ смогли уничтожить вражескую бронетехнику. Об этом сообщает Генеральный штаб в Facebook.

На опубликованных кадрах видно стрельбу украинского БТР по российскому танку. После череды выстрелов из 30-мм пушки БТРа, виден взрыв. В результате боя российский танк был уничтожен.

"Российский танк против украинского БТРа. Как вы думаете, кто победил на родной земле?" — гласит подпись к видеозаписи.

Напомним, полк "Азов" показал видео уничтожения бронетехники РФ в боях за Мариуполь. В частности, был уничтожен БТР и БМП врага с вражеской пехотой.

11 апреля полк "Азов" уничтожил стоянку бронетехники войск РФ в Мариуполе в городской застройке.