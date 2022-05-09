Ни войны, ни мобилизации. О чем говорил Путин на параде 9 мая

Парад на Красной площади прошел без авиации, в нем участвовали боевики, которых привезли из Донбасса. Президент РФ, выступая перед российскими оккупантами, говорил о притеснениях Запада и стремлении дать отпор "нацистам".

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Российские военные в эти дни сражаются за "наших людей на Донбассе" и безопасность России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая перед российскими военными на параде в Москве в честь Дня победы.

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Россия, по его словам, всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, которая "жизненно необходима всему миру". Путин напомнил, как призывал страны НАТО услышать его, но никто не захотел.

"У них были совершенно другие планы. Шла подготовка к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Все говорило о том, что столкновение с "неонацистами", "бандеровцами", на которые США сделали ставку, будет неизбежным", – отметил глава Кремля.

Удар по Украине – решение "суверенной и сильной страны"

Глава РФ заявил о разворачивании военной инфраструктуры в Украине, работе сотен зарубежных советников и регулярных поставках самого современного оружия из стран НАТО.

"Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение – решение суверенной, сильной и самостоятельной страны", – продолжил он.

[ + – ] Путин сказал, что боевики на Донбассе и армия РФ "сражаются на своей земле"

США после распада СССР, по мнению Путина, стали говорить о своей исключительности, унизив этим мир, но не Россию.

"Мы – другая страна, у РФ другой характер, мы никогда не откажемся от любви к родине, веры, традиционных ценностей и уважения ко всем народам и культурам. На Западе эти тысячелетние ценности решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой войны, разжигания русофобии и восхваления предателей", – заявил российский президент .

Путину стало известно, что американским военным, якобы желавшим приехать в Москву на парад, запретили это делать.

"Мы гордимся вашими подвигами и вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий – американцев, англичан, французов, участников сопротивления, солдатов и партизан Китая", – подчеркнул президент.

Боевики на Донбассе и армия РФ "сражаются на своей земле".

Российский президент уверен, что боевики на Донбассе вместе с российской армией "сражаются на своей земле".

"Где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова. Где насмерть стояли герои великой отечественной войны – Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь к вооруженным силам и "ополченцам" Донбасса – вы сражаетесь за родину, ее будущее и чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам", – отметил глава страны-агрессора

Путин вспомнил о трагедии 2 мая 2014 в доме профсоюзов в Одессе и смерти украинцев на Донбассе. В обстрелах он обвинил ВСУ и "неонацистов".

По его словам на Красной площади в Москве стоят солдаты и офицеры, прибывшие из Донбасса. Бойцы разных национальностей, по его словам, воюют плечом к плечу и в этом – "сила России".

Почему авиации не было на параде

В Москве впервые за всю историю России в этом году отменили на параде пролет самолетов, сославшись на погодные условия.

К началу парада и сейчас наблюдаются нормальные погодные условия. Осадков, ветров, ураганов и ливней нет. Судя по фотографиям, в российской столице солнечно.

Анонсированный ранее пролет самолета "Судного дня" Ил-80 над Красной площадью не состоялся. Глава страны может с воздушного судна управлять Россией при ядерной войне.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в скором времени отметить в Украине два Дня победы. У врага, по его словам, не останется ни одного.

Руководство РФ на празднование 9 мая не пригласила ни одного президента другой страны. В Кремле заявили, что это – "святой праздник для всей России и всех россиян".