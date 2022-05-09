Ні війни, ні мобілізації. Про що говорив Путін на параді 9 травня

Парад на Червоній площі пройшов без авіації, у ньому брали участь бойовики, яких привезли з Донбасу. Президент РФ, виступаючи перед російськими окупантами, говорив про утиски Заходу та прагнення дати відсіч "нацистам".

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Російські військові в ці дні борються за "наших людей на Донбасі" та безпеку Росії. Про це сказав президент РФ Володимир Путін, виступаючи перед російськими військовими на параді у Москві на честь Дня перемоги.

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Росія, за його словами, завжди виступала за створення системи рівної та неподільної безпеки, яка "життєво потрібна всьому світу". Путін нагадав, як закликав країни НАТО почути його, але ніхто не захотів.

"У них були зовсім інші плани. Тривала підготовка до вторгнення на наші історичні землі, враховуючи Крим. У Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї. Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій. Створювалася абсолютно неприйнятна для нас загроза. Усе говорило про те, що зіткнення з "неонацистами", "бандерівцями", на які США зробили ставку, буде неминучим", — зазначив глава Кремля.

Удар по Україні — рішення "суверенної та сильної країни"

Глава РФ заявив про розгортання військової інфраструктури в Україні, роботу сотень закордонних радників і регулярні постачання найсучаснішої зброї з країн НАТО.

"Небезпека зростала з кожним днем. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне і єдине правильне рішення — рішення суверенної, сильної та самостійної країни", — продовжив він.

[ + – ] Путін сказав, що бойовики на Донбасі та армія РФ "борються на своїй землі"

США після розпаду СРСР, на думку Путіна, почали говорити про свою винятковість, принизивши цим світ, але не Росію.

"Ми — інша країна, в РФ інший характер, ми ніколи не відмовимося від любові до батьківщини, віри, традиційних цінностей і поваги до всіх народів і культур. На Заході ці тисячолітні цінності вирішили скасувати. Така моральна деградація стала основою цинічних фальсифікацій історії Другої світової війни, розпалювання русофобії та вихваляння зрадників", — заявив російський президент.

Путіну стало відомо, що американським військовим, які нібито бажали приїхати в Москву на парад, заборонили це робити.

"Ми пишаємося вашими подвигами та вашим внеском у спільну перемогу. Ми шануємо всіх воїнів союзницьких армій — американців, англійців, французів, учасників опору, солдат і партизанів Китаю", — наголосив президент.

Бойовики на Донбасі й армія РФ "борються на своїй землі"

Російський президент упевнений, що бойовики на Донбасі разом із російською армією "борються на своїй землі".

"Де уражали ворога дружинники Святослава і Володимира Мономаха, солдати Румянцева і Потьомкіна, Суворова і Брусилова. Де на смерть стояли герої великої вітчизняної війни — Микола Ватутін, Сидір Ковпак, Людмила Павличенко. Звертаюся до збройних сил та "ополченців" Донбасу — ви боретеся за батьківщину, її майбутнє і щоб у світі не було місця катам, карателям і нацистам", — зазначив глава держави-агресора

Путін згадав про трагедію 2 травня 2014 року в будинку профспілок в Одесі та смерть українців на Донбасі. В обстрілі він звинуватив ЗСУ та "неонацистів".

За його словами, на Червоній площі в Москві стоять солдати й офіцери, які прибули з Донбасу. Бійці різних національностей, за його словами, воюють пліч-о-пліч і в цьому — "сила Росії".

Чому авіації не було на параді

У Москві вперше за всю історію Росії цього року скасували на параді проліт літаків, пославшись на погодні умови.

На початок параду і зараз спостерігаються нормальні погодні умови. Опадів, вітрів, ураганів і злив немає. Судячи з фото, у російській столиці сонячно.

Анонсований раніше проліт літака "Судного дня" Іл-80 над Червоною площею не відбувся. Глава держави може з повітряного судна керувати Росією за умов ядерної війни.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв незабаром відзначити в Україні два Дні перемоги. У ворога, за його словами, не залишиться жодного.

Керівництво РФ на святкування 9 травня не запросило жодного президента іншої країни. У Кремлі заявили, що це — "святе свято для всієї Росії та всіх росіян".