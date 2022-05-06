Путін відправить Заходу попередження про "кінець світу" на параді Перемоги 9 травня, — ЗМІ (фото)

Про "судний день" для західних країн красномовно свідчить бомбардувальник Ту-160 та командний літак Іл-80, які пролетять над Червоною площею.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Напередодні 9 травня в інформаційному полі почастішали припущення про те, що президент РФ Володимир Путін готує якусь спеціальну заяву щодо України, можливо, пряме оголошення війни або навіть національну мобілізацію. Зокрема агентства Reuters вважає, що з нагоди 77-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною російський лідер направить Заходу попередження про "кінець світу", демонструючи над Червоною площею політ стратегічного бомбардувальника Ту-160 та командного літака "судного дня" Іл-8.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Бойовий літак Су-35С і стратегічний бомбардувальник Ту-95МС летять строєм, 4 травня 2022

У статті йдеться, що цьогоріч святкування Дня Перемоги в Москві буде затьмареним подіями в Україні, де через розв'язану Путіним війну загинули тисячі людей і близько 10 мільйонів виявилися біженцями та переселенцями. Крім того, Росія на сьогодні опинилася в жорстких економічних умовах через західні санкції, які спровокували спад економічного розвитку, аналогічний пострадянському періоду.

Проте Кремль планує задіяти у військовому параді 9 травня 11 000 військовослужбовців та 131 одиницю військової техніки, які пройдуть Червоною площею.

[ + – ] Ракетні комплекси під час репетиції параду на честь Дня Перемоги у Москві, 4 травня 2022 року

Видання зазначає, що менше двох десятиліть тому президент США Джордж Буш приєднався до Путіна на святкуванні 9 травня в Москві, але цього року жодного західного лідера не запросили. Замість участі в урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, Вашингтон бере участь у постачанні летальної зброї в Україну. У зв'язку з цим оточення Путіна закликає його використати велику вогневу міць проти України, хоча офіційні особи, наприклад, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, відкинув ці припущення, назвавши їх "нісенітницею".

[ + – ] Репетиції військового параду на честь Дня Перемоги у Москві, 4 травня 2022 року

Раніше повідомлялося, що літак "судного дня" Іл-80 президента Путіна помітили 3 травня у небі над Москвою. Стало відомо, що літак пролетить над Червоною площею 9 травня у супроводі двох винищувачів МіГ-29.

Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв сьогодні, 6 травня, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть Володимира Путіна від імовірної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.