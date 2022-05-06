Путін відправить Заходу попередження про "кінець світу" на параді Перемоги 9 травня, — ЗМІ (фото)
Про "судний день" для західних країн красномовно свідчить бомбардувальник Ту-160 та командний літак Іл-80, які пролетять над Червоною площею.
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Напередодні 9 травня в інформаційному полі почастішали припущення про те, що президент РФ Володимир Путін готує якусь спеціальну заяву щодо України, можливо, пряме оголошення війни або навіть національну мобілізацію. Зокрема агентства Reuters вважає, що з нагоди 77-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною російський лідер направить Заходу попередження про "кінець світу", демонструючи над Червоною площею політ стратегічного бомбардувальника Ту-160 та командного літака "судного дня" Іл-8.
У статті йдеться, що цьогоріч святкування Дня Перемоги в Москві буде затьмареним подіями в Україні, де через розв'язану Путіним війну загинули тисячі людей і близько 10 мільйонів виявилися біженцями та переселенцями. Крім того, Росія на сьогодні опинилася в жорстких економічних умовах через західні санкції, які спровокували спад економічного розвитку, аналогічний пострадянському періоду.
Проте Кремль планує задіяти у військовому параді 9 травня 11 000 військовослужбовців та 131 одиницю військової техніки, які пройдуть Червоною площею.
Видання зазначає, що менше двох десятиліть тому президент США Джордж Буш приєднався до Путіна на святкуванні 9 травня в Москві, але цього року жодного західного лідера не запросили. Замість участі в урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом, Вашингтон бере участь у постачанні летальної зброї в Україну. У зв'язку з цим оточення Путіна закликає його використати велику вогневу міць проти України, хоча офіційні особи, наприклад, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, відкинув ці припущення, назвавши їх "нісенітницею".
Раніше повідомлялося, що літак "судного дня" Іл-80 президента Путіна помітили 3 травня у небі над Москвою. Стало відомо, що літак пролетить над Червоною площею 9 травня у супроводі двох винищувачів МіГ-29.
Журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв сьогодні, 6 травня, в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів, що чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть Володимира Путіна від імовірної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.