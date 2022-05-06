Близьке оточення Путіна бажає його смерті, — Грозєв (відео)

За словами розслідувача, нещодавно він слухав запис розмови двох олігархів, які обговорювали смерть президента РФ від передбачуваної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.

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У близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті. Вони "активно та пасивно" обмірковують, як скинути його з посади глави держави. Про це розповів журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, він чув запис розмови двох російських олігархів, які обговорювали смерть російського президента від передбачуваної хвороби та хотіли б, щоб це сталося.

"Нещодавно ми з колегами слухали запис одного дуже близького до Путіна олігарха, який іншому олігарху розповідає, що краще, щоб він помер від цього. І там називає якусь передбачувану хворобу, бо він нас знищив, він знищує Україну, він знищує Росію. Ось вони так думають. І це так і є", — сказав він.

При цьому Грозєв упевнений, що спроба усунення Володимира Путіна його оточенням трапиться, тому що до "немає в історії Росії та взагалі в історії світу, випадків, коли якийсь правитель нав'язує таку ціну" своїй політичній, силовій еліті й олігархам рішенням розпочати війну, яке не було погоджено.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Гордону Христо Грозєв розповів, що глава МЗС Росії Сергій Лавров був шокований, коли дізнався, що Путін почне війну в Україні. Журналіст розповів, що Лавров до останнього не вірив у те, що розпочнеться повномасштабне вторгнення.

Історик Каміл Галєєв вважає, що якщо Путін вирішить оголосити офіційну війну Україні та розпочати мобілізацію, то це буде його фатальною помилкою. За його словами, це підвищить ризик революції в країні, однак Галєєв вважає, що ймовірно мобілізація в Росії становить 20%.