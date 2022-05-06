Близкое окружение Путина желает его смерти, — Грозев (видео)

По словам расследователя, недавно он слушал запись разговора двух олигархов, которые обсуждали смерть президента РФ от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства. Об этом рассказал журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.

"Недавно мы с коллегами слушали запись одного очень близкого к Путину олигарха, который другому олигарху рассказывает, что лучше, чтобы он умер от этого. И там называет какую-то предполагаемую болезнь, потому что он нас уничтожил, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот они так думают. И это так и есть", — сказал он.

При этом Грозев уверен, что попытка устранения Владимира Путина его окружением случится, потому что к "нет в истории России и вообще в истории мира, случаев, когда какой-то правитель навязывает такую цену" своей политической, силовой элите и олигархам решением начать войну, которое не было согласовано.

Напомним, в том же интервью Гордону Христо Грозев рассказал, что глава МИД России Сергей Лавров был в шоке, когда узнал, что Путин начнет войну в Украине. Журналист рассказал, что Лавров до последнего не верил в том, что начнется полномасштабное вторжение.

Историк Камил Галеев считает, что если Путин решит объявить официальную войну Украине и начать мобилизацию, то это будет его роковой ошибкой. По его словам, это повысит риск революции в стране, однако Галеев считает, что вероятно мобилизации в России составляет 20%.