Путин может допустить "роковую ошибку" и спровоцировать революцию в РФ, — эксперт

По словам историка Камила Галиева, вероятность объявления всеобщей мобилизации в России 9 мая составляет 20%. Путин может пойти на это, чтобы повысить свой рейтинг.

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В преддверии 9 мая и очередной годовщины Дня Победы высказываются предположения относительно планов Владимира Путина на этот день: возможного официального объявления войны Украине и начала мобилизации среди российского населения. Историк Камиль Галеев предполагает, что с определенной долей вероятности президент РФ может пойти на такой шаг, который станет его "роковую ошибкой". Об этом эксперт по России написал в Twitter.

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Галиев исходит из привычек и характера российского лидера и допускает, что вероятность объявления всеобщей мобилизации 9 мая сейчас на уровне 20%.

Эксперт считает, что Путин может пойти на повышение ставок в войне с Украиной главным образом ради пиар-эффекта, чтобы тем самым добиться большей поддержки среди лояльного ему российского населения. Однако это, по мнению Галиева, это будет его "роковой ошибкой".

"Некоторые утверждают, будто Путин не объявит массовую мобилизацию 9 мая, потому что это было бы глупо. Я возражаю. Это было бы глупо, и вместе с тем он может пойти на это. Отсюда повышенный риск революции", — отмечает эксперт.

По его мнению, в таком случае массовая мобилизация будет проводиться в условиях отсутствия организационных возможностей и в рамках военной доктрины, которая фактически исключает возможность мобилизации. Казармы и тренировочные базы будут переполнены огромным количеством немотивированных новобранцев под слабым руководством. И эти новобранцы будут знать, что их отправят в Украину, где их, скорее всего, ждет смерть.

По оценкам Галиева, вероятность успешного массового восстания в России близка к нулю, но в случае массовой мобилизации она резко возрастает.

Ранее Фокус сообщал, что, по разведданным ГУР, в приграничных регионах РФ готовятся к возможной мобилизации. Украинская разведка установила, что в РФ идет скрытая мобилизация для пополнения резервов оккупационных войск в Украине.

Военкоматы в РФ работают в усиленном режиме. От каждого округа требуют по 200 "добровольцев" еженедельно.