В приграничных регионах РФ готовятся к возможному объявлению мобилизации, — ГУР

По информации украинской разведки, в России продолжается скрытая мобилизация для восполнения резервов оккупационных войск. В фокусе внимания — безработные из-за санкций россияне и "казаки" Ростовской области и Краснодарского края.

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В приграничных регионах России готовятся к объявлению частичной мобилизации. Это может произойти в Брянской, Белгородской и Курской областях, которые граничат с территорией Украины. Мобилизация может произойти, если будет резкое ухудшение ситуации на украинском фронте. Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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По информации украинской разведки, в России продолжается скрытая мобилизация для восполнения резервов оккупационных войск. Сейчас агитаторы основное внимание уделяют набору "добровольцев" из числа российских "казаков" Ростовской области и Краснодарского края. Также в фокусе внимания россияне, которые потеряли работу из-за санкций и бывшие военные, проживающие на территориях других постсоветских стран.

Агитационная кампания с призывами присоединится в ряды российской армии для войны в Украине также проходит в других регионах России. По данным ГУР, в военкоматах Приморского края предлагают зарплату для "добровольцев" от 200 тыс. рублей. Такая же ситуация в Брянской, Курской и Белгородской областях. Местные военкоматы предлагают заключить краткосрочные контракты на 3 месяца с прохождением подготовки на полигоне.

Разведчики отмечают, что потенциальные "мобилизированные" мужчины не доверяют агитационным мероприятиям. Потому что в России начала распространятся информация о большом количестве погибших российских военных на войне против Украины. Кроме того, известно о том, что те люди, которые подписали краткосрочные контракты в начале войны, не смогли вернуться домой после истечения срока. Также оккупантам или вовсе не выплачивают обещанную зарплату, или дают сумму на порядок меньше.

Напомним, в ГУР также сообщали о том, что Россия пытается запугать Украину угрозой со стороны Приднестровья. По информации разведчиков, в самопровозглашенной республике нет достаточного количества солдат, боевой техники и припасов, чтобы нанести урон ВСУ.

4 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не планирует объявлять официально войну Украине и мобилизацию в России. По его словам, россиянам не следует обращать внимание на "чушь и неправду", которую распространяет разведка стран Запада.