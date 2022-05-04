Россия пытается запугать Украину угрозой со стороны Приднестровья, — ГУР Минобороны

Военная разведка знает о том, что на территории самопровозглашенной "Приднестровской республики" нет достаточного количества солдат, боевой техники и боеприпасов, чтобы нанести существенный урон ВСУ.

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Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины. Они пытаются добиться распыления сил украинской армии во время сложной оборонной кампании по защите украинского Донбасса и юга страны, заявили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

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"Осознавая отсутствие заметных успехов в войне против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", — отметили в ГУР.

Однако по оценкам экспертов, количество реально боеспособного и мотивированного личного состава подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова не превышает 300 человек. Их задачей является охрана складов боеприпасов в селе Колбасна. В то же время у более чем половины всех хранящихся там боеприпасов истек срок годности, поэтому они не подлежат транспортировке. "Только 7-8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы", — подчеркнули в военной разведке.

Также около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособна, а средств и производственных мощностей для ее ремонта нет.

"Потенциально, Приднестровье может быть использовано в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Республики Молдова, но это возможно только в случае создания сухопутного коридора с Россией через территорию южных областей Украины", — констатировали в ГУР.

Напомним, 3 мая в Приднестровье заявили о предотвращении нового "теракта". Силовики непризнанной республики утверждают, что нашли беспилотник, который был оборудован взрывчаткой. При этом его якобы запустили с территории Украины.

1 мая украинская разведка сообщала, что Россия готовит Приднестровье к войне против Украины. По данным ГУР МО Украины, в местной газете вышло обращение к Владимиру Путину, в котором просят президента России привлечь армию "ПМР" к действиям армии РФ.

3 мая на границу Украины и Приднестровья появились бетонные блоки из-за возможной угрозы с оккупированной территории. Также проезд укрепили мешками с песком.