На границе Украины и Приднестровья появились бетонные блоки (фото)

По информации пограничников, пункт пропуска "Кучурган – Первомайск" не работает с 26 февраля. А установить дополнительные баррикады ВСУ решили из-за возможной угрозы с оккупированной территории.

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В пункте пропуска с непризнанной республикой Приднестровья "Кучурган-Первомайск" украинская сторона возводит дополнительные ограждения. Об этом изданию "Телеграф" рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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На КПП установили бетонные блоки и укрепили проезд мешками с песком.

Как уточняет пограничная служба, пункт пропуска с Приднестровьем не работает с 26 февраля.

"В соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 26 февраля 2022 г. ряд пунктов пропуска временно закрыты. В частности, это КПП на границе с РФ, РБ и на сегмента Приднестровья на границе с Молдовой", — рассказал помощник начальника Пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, приднестровское направление усиленно охраняется, так как Россия может использовать эту территорию для эскалации военной ситуации.

"Для защиты делается все необходимое", — подчеркнул он.

Об укреплениях со стороны Украины пишут и в приднестровских социальных сетях. В ряде пабликов опубликовали соответствующий снимок с камер наблюдения, где видны блоки на дороге.

[ + – ] Бетонные блоки на КПП Кучурган-Первомайск

Также здесь уточняют, что это уже вторая стена из бетонных блоков. Первая баррикада появилась еще 28 февраля.

Напомним, по данным украинской разведки, Россия готовит Приднестровье к войне против Украины. На территории России даже открывают мобилизационные пункты для набора добровольцев воевать в армии "ПМР".

В то же время, в Минобороны Молдовы пока "не видят признаков" готовящегося наступления России на страну.