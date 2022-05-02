Не видим признаков: Минобороны Молдовы о готовящемся наступлении России

В ведомстве заявили, что они постоянно мониторят ситуацию с безопасностью в стране, и сообщат общественность об изменениях.

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Министерство обороны Молдовы отреагировало на публикацию в The Times о том что Россия готовит нападение на государство. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Указывается, что с момента вторжения РФ в Украину, все государственные службы и учреждения переведены в состояние боевой готовности и внимательно следят за ситуацией.

"Пока нет никаких признаков, указывающих на то, что Молдова находится в опасности. Эти выводы разделяют не только молдавские власти, но и наши основные международные партнеры", — подчеркнули в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве заявили, что они будут сообщать общественность об изменении ситуации, которую они постоянно мониторят и оценивают.

Напомним, The Times сообщали о том, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. И эти данные идут вразрез западным разведкам, считающие, что у ВС РФ недостаточно для этого сил.

Ранее украинская разведка сообщала о подготовке РФ провокаций в Приднестровье в период майских праздников.