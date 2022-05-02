Не бачимо ознак: Міноборони Молдови про підготовку наступу Росії

У відомстві заявили, що вони постійно моніторять ситуацію з безпекою в країні і повідомлять громадськість про зміни.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністерство оборони Молдови відреагувало на публікацію The Times про те, що Росія готує напад на державу. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вказується, що з моменту вторгнення РФ в Україну всі державні служби та установи переведені в стан бойової готовності та уважно стежать за ситуацією.

"Поки що немає жодних ознак, що вказують на те, що Молдова перебуває в небезпеці. Ці висновки поділяють не тільки молдавська влада, а й наші основні міжнародні партнери", — наголосили в Міноборони.

Також в оборонному відомстві заявили, що вони повідомлятимуть громадськість про зміну ситуації, яку вони постійно моніторять та оцінюють.

Нагадаємо, The Times повідомляли про те, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. І ці дані йдуть усупереч західним розвідкам, які вважають, що у ЗС РФ недостатньо для цього сил.

Раніше українська розвідка повідомляла про підготовку РФ провокацій у Придністров'ї у період травневих свят.