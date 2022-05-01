Кремль ухвалив рішення атакувати Молдову, — The Times

Джерело в українській розвідці розповіло журналістам, що є "низка індикаторів", що вказує на загрозу нападу на країну в найближчому майбутньому.

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В українській розвідці вважають, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. Передбачається, що Москва може висадити повітряний десант у районі Придністров'я з боку окупованого Криму. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times.

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"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення атакувати Молдову. Доля Молдови дуже важлива. Якщо росіяни почнуть брати її під свій контроль, ми станемо легкою мішенню у військовому стосунку, і загроза для України стане екзистенційною", — розповіло джерело.

Також повідомляється, що існує "низка індикаторів", які вказують на напад на Молдову в найближчому майбутньому. А в разі успішної кампанії війська рушать до чорноморського порту Одеси із заходу.

Співрозмовники журналістів уточнюють, що ЗС РФ планують висадити повітряний десант із транспортних Іл-76 у Придністров'ї. При цьому літак буде нібито відправлений з аеропорту в окупованому Криму.

Водночас, журналісти уточнюють – відомості джерела в українській розвідці йдуть урозріз з інформацією від західних колег. Ті стверджують, що в росіян недостатньо можливостей для подібної операції.

Тим не менш, передбачається, що на подібний крок Путін може піти ближче до Дня Перемоги 9 травня. Саме тоді глава Кремля нібито може визнати незалежність ПМР.

На думку військових аналітиків Джека Вотлінга та Ніка Рейнольдса з Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, подібний крок ЗС РФ може переслідувати кілька цілей:

відтягнути українських військ на південно-західний фронт;

зупинити проєвропейський курс офіційної влади Молдови;

дати чіткий сигнал Заходу, що підтримка України за допомогою зброї та фінансів може призвести до дестабілізації регіону.

Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, армія РФ готує провокації у Придністров'ї на період травневих свят.

Також Фокус писав, що за даними журналістів-розслідувачів, у Придністров'ї спостерігається накопичення військової сили та техніки для майбутнього наступу на Одесу.