Кремль ухвалив рішення атакувати Молдову, — The Times
Джерело в українській розвідці розповіло журналістам, що є "низка індикаторів", що вказує на загрозу нападу на країну в найближчому майбутньому.
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В українській розвідці вважають, що Кремль уже ухвалив рішення про напад на Молдову. Передбачається, що Москва може висадити повітряний десант у районі Придністров'я з боку окупованого Криму. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The Times.
"Ми вважаємо, що Кремль вже ухвалив рішення атакувати Молдову. Доля Молдови дуже важлива. Якщо росіяни почнуть брати її під свій контроль, ми станемо легкою мішенню у військовому стосунку, і загроза для України стане екзистенційною", — розповіло джерело.
Також повідомляється, що існує "низка індикаторів", які вказують на напад на Молдову в найближчому майбутньому. А в разі успішної кампанії війська рушать до чорноморського порту Одеси із заходу.
Співрозмовники журналістів уточнюють, що ЗС РФ планують висадити повітряний десант із транспортних Іл-76 у Придністров'ї. При цьому літак буде нібито відправлений з аеропорту в окупованому Криму.
Водночас, журналісти уточнюють – відомості джерела в українській розвідці йдуть урозріз з інформацією від західних колег. Ті стверджують, що в росіян недостатньо можливостей для подібної операції.
Тим не менш, передбачається, що на подібний крок Путін може піти ближче до Дня Перемоги 9 травня. Саме тоді глава Кремля нібито може визнати незалежність ПМР.
На думку військових аналітиків Джека Вотлінга та Ніка Рейнольдса з Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень, подібний крок ЗС РФ може переслідувати кілька цілей:
- відтягнути українських військ на південно-західний фронт;
- зупинити проєвропейський курс офіційної влади Молдови;
- дати чіткий сигнал Заходу, що підтримка України за допомогою зброї та фінансів може призвести до дестабілізації регіону.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, армія РФ готує провокації у Придністров'ї на період травневих свят.
Також Фокус писав, що за даними журналістів-розслідувачів, у Придністров'ї спостерігається накопичення військової сили та техніки для майбутнього наступу на Одесу.