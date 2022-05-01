Росія готує Придністров'я до війни проти України, — розвідка

За даними ГУР МО, у місцевій газеті вийшов випуск із зверненням до Путіна з проханням залучити армію "ПМР" до дій окупантів РФ.

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Російська армія готує провокації у Придністров'ї в період травневих свят. Невизнану державу готують до війни з Україною. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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В управлінні звернули увагу на матеріал газети "Офіційне звернення мешканців "ПМР" до президента РФ Путіна". Крім того, в тексті вказано прохання до російського президента про залучення Збройних сил "ПМР" до дій армії РФ. І тому біля Росії відкривають мобілізаційні пункти для набору добровольців воювати в армії "ПМР" .

[ + – ] Випуск газети у "ПМР"

Як заявляють у ГУР, Кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території Придністров'я. Мобілізаційні пункти створюють як і РФ, і в ОРДЛО й Абхазії.

Також у матеріалі газети опублікували матеріали про "криваві теракти, що впали на придністровців на травневі свята". В публікації йдеться про десятки вбитих, включаючи жінок та дітей. Випуск газети надруковано ще до початку періоду травневих свят.

На думку розвідників, існує можливість, що Кремль вирішить створити кілька актів залякування населення Придністров'я, а відповідальність покладе на Захід та Україну.

Зазначають, що текст насичений штампами пропаганди про "натовських кураторів Києва", про погодження бойових дій Києва з Кишиневом та Бухарестом. А всі сподівання у "ПМР" на РФ.

У керівництві РФ можливо, готують новий плацдарм агресії проти України та створення ґрунту для "офіційної" окупації частини Молдови.

Нагадаємо, за даними Defense Express, ЗС РФ готують напад на Одесу з Придністров'я та Криму.

28 квітня на території "ПМР" оголосили військові збори на тлі серії вибухів.