Россия готовит Приднестровье к войне против Украины, — разведка

По данным ГУР МО, в местной газете вышел выпуск с обращением к Путину. В ней "ПМР" просит привлечь свою армию к действиям ВС РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российская армия готовит провокации в Приднестровье в период майских праздников. Непризнанное государство готовят к войне с Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В управлении обратили внимание на материал газеты "Официальное обращение жителей "ПМР" к президенту РФ Путину". Помимо прочего в тексте указана просьба к российскому президенту о привлечении Вооруженных сил "ПМР" к действиям армии РФ. Для этого на территории России открывают мобилизационные пункты для набора добровольцев воевать в армии "ПМР".

[ + – ] Выпуск газеты в "ПМР"

Как заявляют в ГУР, Кремль пытается легализировать тысячи своих военных, которые будут совершать провокации с территории Приднестровья. Мобилизационные пункты создают как в РФ, так и в ОРДЛО и Абхазии.

Также в материале газеты опубликовали материалы про "кровавые теракты, которые свалились на приднестровцев на майские праздники". В публикации говорится о десятках убитых, включая женщин и детей. Выпуск газеты был напечатан еще до начала периода майских праздников.

По мнению разведчиков, существует вероятность, что Кремль решит создать несколько актов запугивания населения Приднестровья, а ответственность возложит на Запад и Украину.

Отмечается, что текст насыщен штампами пропаганды о "натовских кураторах Киева", о согласовании боевых действий Киева с Кишиневом и Бухарестом. А все надежды у "ПМР" на РФ.

В руководстве РФ возможно, готовят новый плацдарм агрессии против Украины и создания почвы для "официальной" оккупации части Молдовы.

Напомним, по данным Defense Express, ВС РФ готовят нападение на Одессу из Приднестровья и Крыма.

28 апреля на территории "ПМР" объявили военные сборы на фоне серии взрывов.