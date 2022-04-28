Власти Приднестровья объявили военные сборы на фоне серии взрывов (фото)

По данным украинской разведки, призывать будут мужчин в возрасте до 55 лет, а неработающим призывникам обещают госпомощь в размере $170. Документ датирован 21 апреля 2022 года.

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Власти непризнанного Приднестровья объявили военные сборы на территории республики, для участия в которых привлекают мужчин в возрасте до 55 лет. Об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, в распоряжении которого оказались служебные документы "ПМР".

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По данным ведомства, в письме Министерства обороны Приднестровья, которое было адресовано руководителям местных администраций, сказано о необходимости призыва граждан на специальные военные сборы.

Целью указанных мероприятий, как сказано в документе, является "обеспечение 100% укомплектованности личного состава Миротворческого контингента Приднестровской молдавской республики, а также обеспечение занятостью трудоспособного населения республики".

В специальных военных сборах будут принимать участие мужчины в возрасте до 55 лет, которых власти непризнанной "ПМР" обещают обеспечить деньгами и продовольствием.

[ + – ] В Приднестровье объявили специальные военные сборы [ + – ] В Приднестровье объявили специальные военные сборы

"Денежное довольствие неработающих граждан обещают от 2800 "рублей ПМР" (около $170 по текущему курсу — ред.) Сами собрания продлятся 90 дней. Несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер", — отмечают в военной разведке Украины.

ГУР Минобороны обращает внимание, что документ, адресованный руководителям местных администраций, датирован 21 апреля 2022 года. Таким образом, как отмечают разведчики, власти непризнанной республики решили объявить специальные военные сборы до серии взрывов в Приднестровье.

"Это напоминает события в так называемых "ЛНР/ДНР", — подытожили в силовом ведомстве.

[ + – ] В Приднестровье объявили специальные военные сборы

Напомним, что после серии взрывов в Приднестровье власти непризнанной республики заявили о возможной причастности Украины к диверсиям. По словам министра иностранных дел "ПМР" Виталия Игнатьева, исполнители терактов пришли с украинской территории и туда же вернулись.

Также Фокус в своем материале делал обзор румынских СМИ и рассказывал, как страна-член НАТО реагирует на недавние события в Приднестровье.