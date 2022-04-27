Следы ведут в Украину: "МИД" Приднестровья назвал виновных в недавних взрывах

В ходе беседы с российскими СМИ "министр" Виталий Игнатьев утверждал, что исполнители терактов якобы пришли с украинской территории и туда же вернулись.

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"Министр иностранных дел" самопровозглашенной республики Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что к серии террористических атак в регионе причастна Украина.

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"К сожалению мы подверглись террористическим атакам. Сегодня были инциденты возле складов боеприпасов в Колбасной. Что касается того, кто стоит за этим, то по предварительным данным следствия следы ведут в Украину", — заявил Игнатьев.

По его словам, утверждения властей Молдовы о том, что взрывы в Приднестровье являются следствием внутреннего противостояния, не соответствуют действительности. Игнатьев сообщил, что это легко можно доказать, поскольку исполнители попали на кадры видеонаблюдения.

"Есть основания и четкие, абсолютные доказательства того, что они убыли на украинскую территорию и прибыли тоже оттуда", — отметил Игнатьев.

Он также добавил, что президент Молдовы Майя Санду распространяет заведомо ложную информацию. В связи с этим возникает вопрос, зачем это делает Кишинев и кому выгодно распространять фейки. По мнению Игнатьева, Молдова продолжает осуществлять против Приднестровья враждебную и агрессивную политику.

Взрывы в Приднестровье — реакция президента Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инциденты в Приднестровье. В частности — подрыв двух мощных ретрансляторов, расположенных в 12 километрах от украинской границы. Глава государства подчеркнул, что к взрывам причастны российские спецслужбы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Мы четко понимаем, что это один из шагов России. Там работает спецназ, дело не только в фейковых новостях. И причина понятна: чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, угрожать Молдавии демонстрацией того, что если Молдавия поддержит Украину, то будут те или иные шаги", — сказал Зеленский.

В то же время президент напомнил о неоднократных предупреждениях США касательно того, что Россия может начать провокации в соседних странах под чужим флагом. Это будет делаться для того, чтобы создать предлог ввести туда свои войска.

Ранее сообщалось, что в связи с происшествиями в Приднестровье официальные лица РФ заявили о нежелании вмешиваться в ситуацию в регионе. По словам заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко, Россия хочет избежать сценария при котором ей пришлось втягиваться в конфликт.

Из-за событий в Приднестровье "власти" самопровозглашенной республики объявили о введении повышенного уровня террористической безопасности. В рамках принятых мер безопасности будут установлены блокпосты, а силовики перейдут в усиленный режим несения службы.