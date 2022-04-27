Сліди ведуть в Україну: "МЗС" Придністров'я назвало винних у недавніх вибухах

У ході бесіди з російськими ЗМІ "міністр" Віталій Ігнатьєв стверджував, що виконавці терактів нібито прийшли з української території та туди повернулися.

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"Міністр закордонних справ" самопроголошеної республіки Придністров'я Віталій Ігнатьєв в ефірі телеканалу "Росія 24" заявив, що до серії терористичних атак у регіоні причетна Україна.

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"На жаль, ми зазнали терористичних атак. Сьогодні були інциденти біля складів боєприпасів у Колбасній. Щодо того, хто стоїть за цим, то за попередніми даними слідства, сліди ведуть в Україну", — заявив Ігнатьєв.

За його словами, твердження влади Молдови про те, що вибухи в Придністров'ї є наслідком внутрішнього протистояння, не відповідають дійсності. Ігнатьєв повідомив, що це легко можна довести, бо виконавці потрапили на кадри відеоспостереження.

"Є підстави та чіткі, абсолютні докази того, що вони пішли на українську територію та прийшли теж звідти", — зазначив Ігнатьєв.

Він також додав, що президентка Молдови Майя Санду поширює свідомо неправдиву інформацію. У зв'язку з цим постає питання, навіщо це робить Кишинів і кому вигідно розповсюджувати фейки. На думку Ігнатьєва, Молдова продовжує здійснювати проти Придністров'я ворожу й агресивну політику.

Вибухи в Придністров'ї — реакція президента України

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський прокоментував інциденти в Придністров'ї. Зокрема, підрив двох потужних ретрансляторів, розташованих за 12 кілометрів від українського кордону. Глава держави наголосив, що до вибухів причетні російські спецслужби, які намагаються дестабілізувати ситуацію в регіоні.

"Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Росії. Там працює спецназ, справа не тільки у фейкових новинах. І причина зрозуміла: щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні, погрожувати Молдові демонстрацією того, що якщо Молдова підтримає Україну, то будуть ті чи інші кроки", — сказав Зеленський.

Водночас президент нагадав про неодноразові попередження США щодо того, що Росія може розпочати провокації в сусідніх країнах під чужим прапором. Це робитиметься для того, щоб створити привід ввести туди свої війська.

Раніше повідомлялося, що через пригоди в Придністров'ї офіційні особи РФ заявили про небажання втручатися в ситуацію в регіоні. За словами заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка, Росія хоче уникнути сценарію, за якого їй довелося втягуватися в конфлікт.

Через події в Придністров'ї "влада" самопроголошеної республіки оголосила про запровадження підвищеного рівня терористичної безпеки. У межах вжитих заходів безпеки встановлять блокпости, а силовики перейдуть у посилений режим несення служби.