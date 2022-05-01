Кремль принял решение атаковать Молдову, — The Times

Источник в украинской разведке рассказал журналистам, что есть "ряд индикаторов", указывающий на угрозу нападения на страну в ближайшем будущем.

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В украинской разведке считают, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Предполагается, что Москва может осуществить высадку воздушного десанта в районе Приднестровья со стороны оккупированного Крыма. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Times.

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"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать ее под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной", — рассказал источник.

Также сообщается, что существует "ряд индикаторов", которые указывают на нападение на Молдову в ближайшем будущем. А в случае успешной кампании войска двинутся в черноморский порт Одессы с запада.

Собеседники журналистов уточняют, что ВС РФ планируют высадить воздушный десант с транспортных Ил-76 в Приднестровье. При этом самолет якобы будет отправлен с аэропорта в оккупированном Крыму.

В то же время журналисты уточняют – сведения источника в украинской разведке идут вразрез с информацией от западных коллег. Те утверждают, что у россиян недостаточно возможностей для подобной операции.

Тем не менее предполагается, что на подобный шаг Путин может пойти ближе ко Дню Победы 9 мая. Именно тогда глава Кремля якобы может признать независимость "ПМР".

По мнению военных аналитиков Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса из Королевского Объединенного института оборонных исследований, подобный шаг ВС РФ может преследовать несколько целей:

Оттягивание украинских войск на юго-западный фронт;

Остановить проевропейский курс официальных властей Молдавии;

Дать четкий сигнал Западу, что поддержка Украины с помощью оружия и финансов может привести к дестабилизации региона.

Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, армия РФ готовит провокации в Приднестровье на период майских праздников.

Также Фокус писал, что по данным журналистов-расследователей, в Приднестровье наблюдается скопление военной силы и техники для будущего наступления на Одессу.