Кремль принял решение атаковать Молдову, — The Times
Источник в украинской разведке рассказал журналистам, что есть "ряд индикаторов", указывающий на угрозу нападения на страну в ближайшем будущем.
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В украинской разведке считают, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. Предполагается, что Москва может осуществить высадку воздушного десанта в районе Приднестровья со стороны оккупированного Крыма. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Times.
"Мы считаем, что Кремль уже принял решение атаковать Молдову. Судьба Молдовы очень важна. Если русские начнут брать ее под свой контроль, мы станем легкой мишенью в военном отношении, и угроза для Украины станет экзистенциальной", — рассказал источник.
Также сообщается, что существует "ряд индикаторов", которые указывают на нападение на Молдову в ближайшем будущем. А в случае успешной кампании войска двинутся в черноморский порт Одессы с запада.
Собеседники журналистов уточняют, что ВС РФ планируют высадить воздушный десант с транспортных Ил-76 в Приднестровье. При этом самолет якобы будет отправлен с аэропорта в оккупированном Крыму.
В то же время журналисты уточняют – сведения источника в украинской разведке идут вразрез с информацией от западных коллег. Те утверждают, что у россиян недостаточно возможностей для подобной операции.
Тем не менее предполагается, что на подобный шаг Путин может пойти ближе ко Дню Победы 9 мая. Именно тогда глава Кремля якобы может признать независимость "ПМР".
По мнению военных аналитиков Джека Уотлинга и Ника Рейнольдса из Королевского Объединенного института оборонных исследований, подобный шаг ВС РФ может преследовать несколько целей:
- Оттягивание украинских войск на юго-западный фронт;
- Остановить проевропейский курс официальных властей Молдавии;
- Дать четкий сигнал Западу, что поддержка Украины с помощью оружия и финансов может привести к дестабилизации региона.
Напомним, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, армия РФ готовит провокации в Приднестровье на период майских праздников.
Также Фокус писал, что по данным журналистов-расследователей, в Приднестровье наблюдается скопление военной силы и техники для будущего наступления на Одессу.