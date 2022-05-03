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Воєнний фокус Загострення у Придністров'ї

На кордоні України та Придністров'я з'явилися бетонні блоки (фото)

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КПП кучурган-первомайськ, кучурган, першотравневий придністров'я, кордон з придністров'ям

За інформацією прикордонників, пункт пропуску "Кучурган-Первомайськ" не працює з 26 лютого. А встановити додаткові барикади ЗСУ вирішили через можливу загрозу з окупованої території.

У пункті пропуску з невизнаною республікою Придністров'я "Кучурган-Первомайськ" українська сторона зводить додаткові огорожі. Про це "Телеграфу" розповіли в Державній прикордонній службі України.

На КПП встановили бетонні блоки та зміцнили проїзд мішками з піском.

Як уточнює прикордонна служба, пункт пропуску із Придністров'ям не працює з 26 лютого.

"Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 р. ряд пунктів пропуску тимчасово закрито. Зокрема, це КПП на кордоні з РФ, РБ та на сегменті Придністров'я на кордоні з Молдовою", — розповів помічник начальника Прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, придністровський напрямок посилено охороняють, оскільки Росія може використати цю територію для ескалації воєнної ситуації.

"Для захисту роблять усе необхідне", — наголосив він.

Про зміцнення з боку України пишуть і в придністровських соціальних мережах. У ряді пабліків опублікували відповідний знімок із камер спостереження, де видно блоки на дорозі.

КПП Кучурган-Первомайськ, кордон з Придністров'ям, КПП Придністров'я
Бетонні блоки на КПП "Кучурган-Первомайськ"

Також тут уточнюють, що це вже друга стіна із бетонних блоків. Перша барикада з'явилася 28 лютого.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія готує Придністров'я до війни проти України. На території Росії навіть відкривають мобілізаційні пункти для набору добровольців воювати в армії "ПМР".

Водночас, у Міноборони Молдови поки "не бачать ознак" наступу Росії на країну, що готується.