В Приднестровье заявили о предотвращении нового "теракта" (фото)

Силовики непризнанной республики утверждают, что нашли беспилотник, который был оборудован взрывчаткой. При этом его якобы запустили с территории Украины.

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В непризнанной "Приднестровской Молдавской республике" на фоне обострения ситуации заявили о якобы предотвращения теракта в радиотелецентре в районе поселка Маяк. Там правоохранители обнаружили беспилотник, который был оборудован взрывчаткой и якобы запущен с территории Украины. Об этом сообщает местное информационное агентство "Новости Приднестровья".

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В пресс-центре "Министерства внутренних дел ПМР" заявили, что детонатором должно было быть радиоустройство, прикрепленное к дрону. С помощью него планировалось подорвать здание, где стоит охлаждающая система для трансформаторов. Это полностью бы вывело работу радиотелецентра, беспилотник был нейтрализирован.

"К летательному аппарату была прикреплена пластиковая пятилитровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной примерно 60 см и 25 см в диаметре, в котором находилось 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы. Вся конструкция замыкалась на радиоустройстве, которое должно было сработать дистанционно. Беспилотник со столь опасным грузом, по информации специалистов, был запущен с украинской стороны", — сказано в сообщении "МВД ПМР".

Напомним, 26 апреля в поселке Маяк уже происходили взрывы. Тогда взорвали вышки, которые транслировали радио России и вывели из строя самые мощные антенны. Работников Приднестровского радиотелецентра отправили домой, а детские сады и школы закрыли.

1 мая украинская разведка сообщала, что Россия готовит Приднестровье к войне против Украины. По данным ГУР МО Украины, в местной газете вышло обращение к Владимиру Путину, в котором просят президента России привлечь армию "ПМР" к действиям армии РФ.

3 мая на границу Украины и Приднестровья появились бетонные блоки из-за возможной угрозы с оккупированной территории. Также проезд укрепили мешками с песком.