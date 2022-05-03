У Придністров'ї заявили про запобігання новому "теракту" (фото)

Силовики невизнаної республіки стверджують, що знайшли безпілотник, обладнаний вибухівкою. Водночас його начебто запустили з території України.

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У невизнаній "Придністровській Молдавській республіці" на тлі загострення ситуації заявили про запобігання теракту в радіотелецентрі в районі селища Маяк. Там правоохоронці виявили безпілотник, обладнаний вибухівкою та нібито запущений з території України. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство "Новини Придністров'я".

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У пресцентрі "Міністерства внутрішніх справ ПМР" заявили, що детонатором мав бути радіопристрій, прикріплений до дрона. За допомогою нього планували підірвати будівлю, де стоїть охолоджувальна система для трансформаторів. Це повністю вивело б роботу радіотелецентру, безпілотник нейтралізували.

"До літального апарату прикріплена пластикова п'ятилітрова каністра з невідомою коричневою рідиною та пластиковий бокс довжиною приблизно 60 см і 25 см у діаметрі, в якому знаходилося 2 кг пластиду. У вибухівку закладено детонатори. Вся конструкція базувалася на радіопристрої, який мав спрацювати дистанційно. Безпілотник з таким небезпечним вантажем, за інформацією фахівців, запущений з української сторони", — сказано в повідомленні "МВС ПМР".

Нагадаємо, 26 квітня в селищі Маяк вже відбувалися вибухи. Тоді підірвали вежі, які транслювали радіо Росії та вивели з ладу найпотужніші антени. Працівників Придністровського радіотелецентру відправили додому, а дитячі садки та школи зачинили.

1 травня українська розвідка повідомляла, що Росія готує Придністров'я до війни проти України. За даними ГУР МО України, в місцевій газеті вийшло звернення до Володимира Путіна, в якому просять президента Росії залучити армію "ПМР" до дій армії РФ.

3 травня на кордон України та Придністров'я з'явилися бетонні блоки через можливу загрозу з окупованої території. Також проїзд зміцнили мішками із піском.