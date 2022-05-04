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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я, — ГУР Міноборони

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Придністров'я, ЗСУ, ГУР Міноборони, загроза
За даними військової розвідки, військові Придністров'я не становлять серйозної загрози для ЗСУ

Військова розвідка знає про те, що на території самопроголошеної "Придністровської республіки" немає достатньої кількості солдатів, бойової техніки та боєприпасів, щоб завдати істотних збитків ЗСУ.

Росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України. Вони намагаються добитися розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії із захисту українського Донбасу та півдня країни, заявили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у війні проти України й ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських і проросійських збройних формувань із території Придністров'я", — зазначили в ГУР.

Проте, за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та мотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб. Їхнім завданням є охорона складів боєприпасів у селі Колбасна. Тоді ж у більш ніж половини всіх боєприпасів, що зберігаються там, минув термін придатності, тому вони не підлягають транспортуванню. "Лише 7-8 тис. тонн справні та можуть бути використані", — наголосили у військовій розвідці.

Також близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров'я повністю або частково не боєздатна, а засобів і виробничих потужностей для її ремонту немає.

"Потенційно Придністров'я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній поставок і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це можливо лише в разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України", — констатували в ГУР.

Нагадаємо, 3 травня в Придністров'ї заявили про запобігання новому "теракту". Силовики невизнаної республіки стверджують, що знайшли безпілотник, обладнаний вибухівкою. При цьому його начебто запустили з території України.

1 травня українська розвідка повідомляла, що Росія готує Придністров'я до війни проти України. За даними ГУР МО України, у місцевій газеті вийшло звернення до Володимира Путіна, у якому просять президента Росії залучити армію "ПМР" до дій армії РФ.

3 травня на кордоні України та Придністров'я з'явилися бетонні блоки через можливу загрозу з окупованої території. Також проїзд зміцнили мішками з піском.