Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я, — ГУР Міноборони

Військова розвідка знає про те, що на території самопроголошеної "Придністровської республіки" немає достатньої кількості солдатів, бойової техніки та боєприпасів, щоб завдати істотних збитків ЗСУ.

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Росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї, щоб використати її як психологічну атаку проти України. Вони намагаються добитися розпорошення сил української армії під час складної оборонної кампанії із захисту українського Донбасу та півдня країни, заявили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони України.

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"Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у війні проти України й ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських і проросійських збройних формувань із території Придністров'я", — зазначили в ГУР.

Проте, за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та мотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова не перевищує 300 осіб. Їхнім завданням є охорона складів боєприпасів у селі Колбасна. Тоді ж у більш ніж половини всіх боєприпасів, що зберігаються там, минув термін придатності, тому вони не підлягають транспортуванню. "Лише 7-8 тис. тонн справні та можуть бути використані", — наголосили у військовій розвідці.

Також близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров'я повністю або частково не боєздатна, а засобів і виробничих потужностей для її ремонту немає.

"Потенційно Придністров'я може бути використане як плацдарм для налагодження ліній поставок і забезпечення розгортання російського угруповання на території Республіки Молдова, але це можливо лише в разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України", — констатували в ГУР.

Нагадаємо, 3 травня в Придністров'ї заявили про запобігання новому "теракту". Силовики невизнаної республіки стверджують, що знайшли безпілотник, обладнаний вибухівкою. При цьому його начебто запустили з території України.

1 травня українська розвідка повідомляла, що Росія готує Придністров'я до війни проти України. За даними ГУР МО України, у місцевій газеті вийшло звернення до Володимира Путіна, у якому просять президента Росії залучити армію "ПМР" до дій армії РФ.

3 травня на кордоні України та Придністров'я з'явилися бетонні блоки через можливу загрозу з окупованої території. Також проїзд зміцнили мішками з піском.