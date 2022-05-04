У прикордонних регіонах РФ готуються до можливого оголошення мобілізації, — ГУР

За інформацією української розвідки, у Росії продовжується прихована мобілізація для заповнення резервів окупаційних військ. У фокусі уваги — безробітні через санкції росіяни та "козаки" Ростовської області та Краснодарського краю.

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У прикордонних регіонах Росії готуються до оголошення часткової мобілізації. Це може статися у Брянській, Бєлгородській і Курській областях, що межують з територією України. Мобілізація може статися, якщо буде різке погіршення ситуації на українському фронті. Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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За інформацією української розвідки, у Росії продовжується прихована мобілізація для заповнення резервів окупаційних військ. Наразі агітатори основну увагу приділяють набору "добровольців" серед російських "козаків" Ростовської області та Краснодарського краю. Також у фокусі уваги росіяни, які втратили роботу через санкції та колишні військові, котрі проживають на територіях інших пострадянських країн.

Агітаційна кампанія із закликами приєднатися до лав російської армії для війни в Україні також проходить в інших регіонах Росії. За даними ГУР, у військкоматах Приморського краю пропонують зарплату для "добровольців" від 200 тис. рублів. Така сама ситуація у Брянській, Курській і Бєлгородській областях. Місцеві військкомати пропонують укласти короткострокові контракти на 3 місяці з проходженням підготовки на полігоні.

Розвідники зазначають, що потенційні "мобілізовані" чоловіки не довіряють агітаційним заходам. Тому що в Росії почала поширюватися інформація про велику кількість загиблих російських військових на війні проти України. Крім того, відомо про те, що люди, які підписали короткострокові контракти на початку війни, не змогли повернутися додому після закінчення терміну. Також окупантам або не виплачують обіцяну зарплату, або дають суму на порядок менше.

Нагадаємо, в ГУР також повідомляли про те, що Росія намагається залякати Україну загрозою з боку Придністров'я. За інформацією розвідників, у самопроголошеній республіці немає достатньої кількості солдатів, бойової техніки та припасів, щоб завдати шкоди ЗСУ.

4 травня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін не планує оголошувати офіційно війну Україні та мобілізацію в Росії. За його словами, росіянам не варто звертати увагу на "нісенітницю і неправду", яку поширює розвідка країн Заходу.