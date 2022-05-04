У Путіна прокоментували можливе оголошення тотальної мобілізації 9 травня

За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, росіянам не слід брати до уваги "нісенітницю і неправду", яку поширюють західні розвідки.

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Президент Росії Володимир Путін під час військового параду 9 травня не планує оголошувати загальну мобілізацію населення. Про це заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

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За його словами, повідомлення західних розвідок про те, що Володимир Путін під час військового параду на Червоній площі може оголосити тотальну мобілізацію, є "нісенітницею і неправдою".

Аналогічну відповідь Дмитро Пєсков дав на уточнювальне запитання журналіста про те, чи Росія вестиме "велику війну" проти України, і закликав росіян не довіряти такій інформації.

Також прессекретар Володимира Путіна прокоментував заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова про те, що Київ підпише мирний договір із Москвою за умови повної капітуляції країни-агресора. За словами Пєскова, Кремль негативно сприймає такі слова керівництва України.

Прессекретар російського президента також заявив, що переговорний процес щодо врегулювання повномасштабної війни проходить без динаміки, тому влада РФ сумнівається в результативності діалогу з українськими перемовниками.

"Непослідовність української сторони також неодноразово констатували на різних рівнях", — продовжив Пєсков і звинуватив Україну в щоденній зміні своєї позиції з деяких питань, винесених на обговорення.

Окремо прессекретар Володимира Путіна прокоментував ухвалення шостого пакета санкцій ЄС, до якого планують додати нафтове ембарго та нові обмеження проти російських банків. За його словами, Кремль стежить за цим процесом і "прораховує різні варіанти розвитку подій".

"Загалом, якщо говорити про санкційне поле, про санкційні устремління американців, європейців та інших країн, то зброя ця обопільна. Намагаючись завдати шкоди нам, їм теж доводиться платити велику ціну, і вони вже це роблять. І вартість цих санкцій для громадян Європи збільшуватиметься щодня", — додав Пєсков, коментуючи можливе нафтове ембарго проти Росії.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, що Володимир Путін на параді 9 травня може оголосити Україні велику війну та анонсувати проведення тотальної мобілізації.

Також повідомляли, що Володимир Путін виношує ідею проведення аналога Нюрнберзького трибуналу над українськими військовополоненими.