РФ може використати полонених українців на військовому параді в Москві, — "Gulagu.net"

За даними правозахисників, Володимир Путін також виношує ідею проведення аналога "Нюрнберзького трибуналу" над полоненими громадянами України.

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Кремль може використати 500 українських військовополонених під час військового параду 9 травня, яких змусять на камери пройти Червоною площею. Про це повідомляє російський правозахисний проєкт "Gulagu.net", посилаючись на свої джерела.

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За даними організації, військово-політичне керівництво РФ розглядає питання участі українських військовополонених у ході параду 9 травня, щоб продемонструвати "потужність і перевагу" ЗС РФ над Збройними Силами України.

Проєкт "Gulagu.net", посилаючись на свої джерела, стверджує, що остаточне рішення винесуть до 6 травня.

"Для виконання цього завдання оперативники ФСВП і ФСБ ведуть оперативну роботу з українцями, які є в цілій низці установ кримінально-виконавчої системи, яких розселили в різні установи ФСВП на відстані 100-300 км від Москви в ряді СІЗО... У денний час військовополонених під час пересування по концтаборах супроводжують бійці ЗСП — загонів спеціального призначення ФСВП в масках, їм та особовому складу установ дана команда "жорстко зустрічати" всіх новоприбулих, що найактивніше опираються, ізолюють у ШІЗО і потім з кожним окремо проводять "спецзаходи", — йдеться в повідомленні.

Правозахисники також інформують, що президент РФ Володимир Путін виношує ідею проведення аналога "Нюрнберзького трибуналу", під час якого проводитимуть суди над "нацистами та бандерівцями". Як стверджує проєкт "Gulagu.net", у Генеральній прокуратурі Росії вже вивчають специфіку повоєнного процесу над представниками Третього Рейху, щоб зробити судилище над українськими військовополоненими максимально видовищним.

"Не всі готові брати участь у цьому фарсі й деякі вже подають рапорти і йдуть на пенсію або переводяться, побоюючись не лише майбутніх санкцій, а й ганьби. Також міжнародні партнери Путіна з ОДКБ не поспішають давати свою згоду на участь у цьому "трибуналі", побоюючись санкцій та загострення відносин із США та Європою", — додали правозахисники у своїй публікації.

[ + – ] Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями [ + – ] Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями [ + – ] Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями

"Gulagu.net" — російський проєкт, створений правозахисником Володимиром Осєчкіним у 2011 році. Основною діяльністю організації є протидія тортурам та корупції у виправній системі Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова розповідала, як українських військовополонених катують та принижують окупанти. За її словами, ЗС РФ знущаються з громадян України, а пораненим бійцям відмовляють у наданні медичної допомоги.

Також повідомляли, що ЗС РФ загрожують стратою українського військовополоненого, якщо його родичі не заплатять викуп у розмірі 5000 євро.