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Воєнний фокус Російсько-українська війна

РФ може використати полонених українців на військовому параді в Москві, — "Gulagu.net"

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Путін хоче провести трибунал над українськими військовополоненими

За даними правозахисників, Володимир Путін також виношує ідею проведення аналога "Нюрнберзького трибуналу" над полоненими громадянами України.

Кремль може використати 500 українських військовополонених під час військового параду 9 травня, яких змусять на камери пройти Червоною площею. Про це повідомляє російський правозахисний проєкт "Gulagu.net", посилаючись на свої джерела.

За даними організації, військово-політичне керівництво РФ розглядає питання участі українських військовополонених у ході параду 9 травня, щоб продемонструвати "потужність і перевагу" ЗС РФ над Збройними Силами України.

Проєкт "Gulagu.net", посилаючись на свої джерела, стверджує, що остаточне рішення винесуть до 6 травня.

"Для виконання цього завдання оперативники ФСВП і ФСБ ведуть оперативну роботу з українцями, які є в цілій низці установ кримінально-виконавчої системи, яких розселили в різні установи ФСВП на відстані 100-300 км від Москви в ряді СІЗО... У денний час військовополонених під час пересування по концтаборах супроводжують бійці ЗСП — загонів спеціального призначення ФСВП в масках, їм та особовому складу установ дана команда "жорстко зустрічати" всіх новоприбулих, що найактивніше опираються, ізолюють у ШІЗО і потім з кожним окремо проводять "спецзаходи", — йдеться в повідомленні.

Правозахисники також інформують, що президент РФ Володимир Путін виношує ідею проведення аналога "Нюрнберзького трибуналу", під час якого проводитимуть суди над "нацистами та бандерівцями". Як стверджує проєкт "Gulagu.net", у Генеральній прокуратурі Росії вже вивчають специфіку повоєнного процесу над представниками Третього Рейху, щоб зробити судилище над українськими військовополоненими максимально видовищним.

"Не всі готові брати участь у цьому фарсі й деякі вже подають рапорти і йдуть на пенсію або переводяться, побоюючись не лише майбутніх санкцій, а й ганьби. Також міжнародні партнери Путіна з ОДКБ не поспішають давати свою згоду на участь у цьому "трибуналі", побоюючись санкцій та загострення відносин із США та Європою", — додали правозахисники у своїй публікації.

Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями
Путін хоче провести трибунал над полоненими українцями

"Gulagu.net" — російський проєкт, створений правозахисником Володимиром Осєчкіним у 2011 році. Основною діяльністю організації є протидія тортурам та корупції у виправній системі Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова розповідала, як українських військовополонених катують та принижують окупанти. За її словами, ЗС РФ знущаються з громадян України, а пораненим бійцям відмовляють у наданні медичної допомоги.

Також повідомляли, що ЗС РФ загрожують стратою українського військовополоненого, якщо його родичі не заплатять викуп у розмірі 5000 євро.