ЗС РФ вимагають від матері українського військовополоненого €5000 і погрожують стратою, — Подоляк

За словами радника голови ОП, російські військові дедалі більше нагадують бойовиків ІДІЛ. Гроші окупанти вимагають до понеділка, або ж на наступному ролику буде страта сина жінки.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк опублікував пост, в якому заявив, що російські солдати відправили матері українського полоненого відео з її сином та вимагають від неї 5000 євро викупу. Або ж його погрожують стратити.

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"Це відео надіслали матері українського полоненого російські солдати. Вони вимагають 5000 євро до понеділка, інакше на наступному відео буде страта її сина", — написав Подоляк і зазначив, що РФ мають визнати державою-терористом.

"Російські військові все більше нагадують бойовиків ІДІЛ. Росія має бути визнана державою-терористом", — заявив він.

[ + – ] Пост Михайла Подоляка

Молода людина представляється на відео, називає своє ім'я: Новіков Олексій, і невпевнено стверджує, що "його не били", годували та давали воду.

Раніше це відео публікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко і повідомив подробиці. За його твердженням, юнак на відео — це син відомої мешканки Маріуполя Ольги Новікової. Жінка працювала у сфері дитячого кіно та телебачення, є засновницею фестивалю дитячого кіно "КіТи".

Радник мера зазначив, що до Ольги зателефонували російські військові, повідомили про те, що Олексія взяли в полон і вимагають викуп. Але водночас не обіцяють відпустити полоненого.

"Не за повернення. Не за безпеку. А просто за збереження життя. Дали час до ранку понеділка. Погрожують, що в разі неотримання грошей знімуть на відео його страту. Це — справжній тероризм. Хлопця тримають у районі села Малоянисоль. Новіков Олексій проходив службу в ТрО. Наразі Україна включила його до списку полонених. Але гарантій збереження життя досі немає", — повідомив радник мера.