ВС РФ требуют от матери украинского военнопленного €5000 и угрожают казнью — Подоляк

По словам советника главы ОП, российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Деньги оккупанты требуют до понедельника, иначе на следующем ролике будет казнь сына женщины.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал пост, в котором заявил, что российские солдаты отправили матери украинского пленного видео с ее сыном и требуют от нее 5000 евро выкупа. В противном случае его грозятся казнить.

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"Это видео прислали матери украинского пленного российские солдаты. Они требуют 5000 евро до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына", — написал Подоляк и отметил, что РФ должна быть признана государством-террористом.

"Российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом", — заявил он.

[ + – ] Пост Михаила Подоляка

Молодой человек представляется на видео, называет свое имя: Новиков Алексей, и неуверенно утверждает, что "его не били", кормили и давали воду.

Ранее это же видео публиковал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и сообщил подробности. По его утверждению, юноша на видео – это сын известной жительницы Мариуполя Ольги Новиковой. Женщина работала в сфере детского кино и телевидения, является основательницей фестиваля детского кино "КиТы".

Советник мэра отметил, что Ольге позвонили российские военные, сообщили о том, что Алексея взяли в плен и требуют выкуп. Но при этом не обещают отпустить пленного.

"Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Угрожают, что в случае неполучения денег снимут на видео его казнь. Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе села Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТРО. В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", – сообщил советник мэра.