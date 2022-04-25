UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ требуют от матери украинского военнопленного €5000 и угрожают казнью — Подоляк

4267
украинский пленный, новиков алексей, выкуп, михаил подоляк, российские военные, война в украине
Фото: Скриншот | Пленный боец Новиков Алексей

По словам советника главы ОП, российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Деньги оккупанты требуют до понедельника, иначе на следующем ролике будет казнь сына женщины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал пост, в котором заявил, что российские солдаты отправили матери украинского пленного видео с ее сыном и требуют от нее 5000 евро выкупа. В противном случае его грозятся казнить.

"Это видео прислали матери украинского пленного российские солдаты. Они требуют 5000 евро до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына", — написал Подоляк и отметил, что РФ должна быть признана государством-террористом.

"Российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом", — заявил он.

Пост Михаила Подоляка

Молодой человек представляется на видео, называет свое имя: Новиков Алексей, и неуверенно утверждает, что "его не били", кормили и давали воду.

Ранее это же видео публиковал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и сообщил подробности. По его утверждению, юноша на видео – это сын известной жительницы Мариуполя Ольги Новиковой. Женщина работала в сфере детского кино и телевидения, является основательницей фестиваля детского кино "КиТы".

Советник мэра отметил, что Ольге позвонили российские военные, сообщили о том, что Алексея взяли в плен и требуют выкуп. Но при этом не обещают отпустить пленного.

"Не за возвращение. Не за безопасность. А просто за сохранение жизни. Дали время до утра понедельника. Угрожают, что в случае неполучения денег снимут на видео его казнь. Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе села Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТРО. В настоящее время Украина включила его в список пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", – сообщил советник мэра.