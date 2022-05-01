ЗС РФ катують полонених українців і відмовляються надавати їм медичну допомогу, — Денісова

Після обміну полоненими, за словами українського омбудсмена, додому поверталися військовослужбовці з тяжкими пораненнями, сепсисом та ампутованими кінцівками.

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ЗС РФ катували українських військовополонених і не надавали їм необхідної медичної допомоги. Нові деталі утримання українців у полоні в окупантів повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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За її словами, українські громадяни, які повернулися після обміну з полону, розповідають про жахіття, яке їм довелося пережити.

Серед звільнених військовополонених є люди з тяжкими пораненнями, сепсисом чи ампутованими кінцівками. Денісова зазначає, що після взяття в полон ЗС РФ заливали нашим бійцям у черевики воду та змушували в такому взутті ходити.

"В'язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав'язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім у СІЗО № 1 — в'язницю російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога. Українців одягали у форму полонених, стригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів", — продовжила омбудсмен у своєму Telegram-каналі.

Українських військовополонених окупанти допитували кілька разів на день, після чого жорстоко били та змушували підписувати документи, що з нашими громадянами добре поводяться у полоні. На обмін ЗС РФ виставили українців з ампутованими внаслідок переохолодження кінцівками.

Через відсутність автомобілів "швидкої допомоги", як стверджує Денісова, окупанти завантажили поранених солдатів ЗСУ на вантажні залізничні платформи. Коментуючи захоплення у полон цивільних осіб, омбудсмен нагадала, що Росія порушує статтю 34 Женевської конвенції про захист мирного населення від 1949 року.

"Закликаю Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", — підсумувала Денісова у своїй публікації.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Маріуполя почала заселяти невідомих осіб у житла українців. За словами Людмили Денісової, під незаконну експропріацію потрапляють квартири та будинки тих маріупольчан, які були змушені покинути місто через бойові дії.

Також повідомлялося, що в окупованій Каховці ЗС РФ організували катівню для полонених громадян. Містян, як розповідала омбудсмен Людміна Денисова, затримують на вулицях за порушення комендантської години, після чого доставляють до колишнього поліцейського відділку для тортур.