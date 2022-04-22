Російські військові влаштували катівню у відділенні поліції Каховки, — Денісова

За словами омбудсмена, містян затримують на вулицях під надуманими приводами, наприклад, за порушення комендантської години. Окупанти б'ють їх і катують електрострумом.

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Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські війська організували катівню у відділенні каховської поліції, де місцеві жителі зазнають знущань із застосуванням електроструму. Про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Російські військові проводять затримання на вулицях міста. Причому затримують не лише активістів або учасників АТО/ООС, а й чоловіків, які не мають прямого відношення до військової служби та навіть не брали участь у мітингах проти російської окупації.

Представники ЗС РФ знаходять будь-які формальні приводи, такі як: порушення правопорядку або комендантської години.

Біля поліцейського відділення безперервна черга родичів затриманих, які намагаються з'ясувати їхню долю та передати продукти та речі.

За словами очевидців, деяких громадян України тижнями тримають у катівнях, їх катують електрошокерами та б'ють.

Найбільшу жорстокість росіяни виявляють до українських силовиків, бійців тероборони та учасників ООС.

Денісова нагадала, що такі дії слід розцінювати як воєнні злочини та злочини проти людяності, згідно з багатьма міжнародними нормами, зокрема, 7 та 8 статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ опублікувала запис розмови російського солдата, який зізнався, що брав участь у тортурах українських військовослужбовців. За словами солдата, його жорстокості до українських військовополонених дивувалися навіть товариші по службі.