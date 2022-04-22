Российские военные устроили пыточную в отделении полиции Каховки, — Денисова

По словам омбудсмена, горожан задерживают на улицах под надуманными предлогами, например за нарушение комендантского часа. Оккупанты избивают их и пытают электротоком.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские войска организовали пыточную в отделении каховской полиции, где местных жителей подвергают издевательствам с применением электротока. Об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

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Российские военные проводят задержания на улицах города. Причем задерживают не только активистов или участников АТО/ООС, но и мужчин, которые не имеют прямого отношения к воинской службе и даже не участвовали в митингах против российской оккупации.

Представители ВС РФ находят любые формальные предлоги, как то: нарушение правопорядка или комендантского часа.

Возле полицейского отделения беспрерывная очередь родственников задержанных, пытающихся выяснить их судьбу и передать продукты и вещи.

По словам очевидцев, некоторых граждан Украины неделями держат в застенках, их пытают электрошокерами и избивают.

Наибольшую жестокость россияне проявляют по отношению к украинским силовикам, бойцам теробороны и участникам ООС.

Денисова напомнила, что подобные действия следует расценивать как военные преступлением и преступления против человечности, согласно многим международным нормам, в частности, 7 и 8 статье Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ опубликовала запись разговора российского солдата, который признался, что участвовал в пытках украинских военнослужащих. По словам солдата, его жестокости по отношению к украинским военнопленным удивлялись даже сослуживцы.