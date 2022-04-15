"Пленных привозили, я над ними издевался": СБУ перехватила разговор солдата ВС РФ (видео)

Оккупант в ходе разговора с товарищем признался, что его жестокости по отношению к украинским военнопленным удивляются даже коллеги по службе.

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Российские военнослужащие, участвующие в полномасштабном вторжении в Украину, хвастаются, как пытают и издеваются над украинскими военнопленными. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности.

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В распоряжении силовиков оказалась запись разговора, во время которого оккупант рассказывает своему товарищу об издевательстве над украинскими военнопленными.

"Пленных привозили, е**ть, я над ними издевался… С**а, бл**ь, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "ааааа", орет!", — хвастается солдат ВС РФ, который участвует в войне против украинцев.

Оккупант также в ходе разговора рассказывает, что его жестокости по отношению к военнопленным удивляются даже коллеги по службе. Оперативники СБУ уже установили личность солдата ВС РФ, который нарушает Женевскую конвенцию, пытая и издевась над украинскими бойцами.

"Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он, будучи контрактником, пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться в Запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких подвигах своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?", — задаются вопросом в Службе безопасности.

В спецслужбе заверяют, что правоохранители в рамках уголовных производств занимаются документированием военных преступленией солдата ВС РФ Сарсенова, который издевается и пытает пленных украинцев.

"Так что если "дикарю" удастся выжить — он непременно предстанет перед справедливым судом", — добавили в СБУ.

[ + – ] ВС РФ издеваются и пытают украинских военнопленных, — СБУ

Напомним, ранее СБУ публиковала запись разговора, в ходе которого солдат ВС РФ обсуждал со своей женой изнасилования украинских женщин. Женщина разрешила своему супругу издеваться над украинками при условии, что он не будет ей рассказывать о своих военных преступлениях.

Также Харьковская ОВА сообщала, как солдаты ВС РФ пытали и заживого сжигали гражданских.