Как в Буче: под Харьковом солдаты РФ сжигали заживо и пытали гражданских, — глава ОВА

Российские солдаты убивали целые семьи, часть жителей региона пропали без вести.

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В освобожденных от войск РФ населенных пунктах Харьковской области зафиксированы случаи военных преступлений, подобных тем, которые были совершены российскими солдатами по отношению к жителям Бучи Киевской области. В частности, засвидетельствованы эпизоды пыток и убийств мирного населения. Об этом в интервью изданию НВ сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По словам чиновника, когда украинские военные освобождают населенные пункты в регионе, как это произошло с Ольховкой и Малой Роганью, были обнаружены тела погибших гражданских, у некоторых из них был связаны руки и огнестрельные ранения головы. На данный момент этими эпизодами занимаются правоохранительные органы и прокуратура, чтобы передать данные расследования международным инстанциям.

Также Синегубов рассказал, как в одном из жилых домов в Гусаровке, в котором, по данным свидетелей, находилась "комендатура" войск РФ, в подвале были обнаружены трупы, предположительно, членов одной семьи, которые, согласно предварительным выводам экспертизы были сожжены заживо.

"Также было обнаружено тело местного фельдшера, к которому по внешним признакам были применены пытки… Кроме того, был найден автомобиль гражданских, где была расстреляна вся семья – мужчина, женщина и маленький ребенок", — добавил чиновник.

Часть жителей Харьковской области пропали без вести, их количество на данный момент устанавливается.

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковщины фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией!.. Это ужасные бесчеловечные зверства, за которые, поверьте, оккупанты понесут наказание!" — заверил Синегубов.

Харьковская областная прокуратура 7 апреля сообщала об открытии уголовного производства по факту пыток и последующего поджога троих жителей села Гусаровка Изюмского района.

"В целях уничтожения следов своих преступлений военные РФ накрыли их тела перед поджогом шин от автомобиля. После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов найдены сожженные части тел трех человек", — говорится в сообщении ведомства.

Прокуроры Харьковщины вместе с правоохранителями прилагают все усилия для наказания страны-агрессора и всех причастных к преступлениям, совершенным на территории нашего государства.

Напомним, после освобождения Киевской области от российских войск стало известно, что оккупанты в Ирпене массово расстреливали мирных жителей и проезжали по телам гражданских на боевой технике.

В свою очередь уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 8 апреля сообщила, что под Киевом российские солдаты насиловали детей. Одна из пострадавших, 14-летняя жительница региона, сейчас беременна.