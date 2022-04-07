ВС РФ в Ирпене ездили танками по телам, трупы мы отдирали лопатами с асфальта, — мэр (видео)

По словам Александра Маркушина, оккупанты целенаправленно разделяли семьи, а мужчин забирали для последующего обмена на пленных россиян.

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Во время оккупации Ирпеня войска РФ массово расстреливали мирных жителей и проезжали по телам гражданских на боевой технике. Об этом рассказал городской голова Александр Маркушин в ходе онлайн-конференции.

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После деоккупации населенного пункта местные жители рассказали мэру, что ВС РФ намеренно разделяли семьи, а мужчин увозили в неизвестном направлении.

По словам Маркушина, граждан мужского пола оккупанты целенаправленно забирали, чтобы через некоторое время обменять их на своих пленных военнослужащих. Более того, есть множество фактов о массовых расстрелах гражданских во время оккупации.

Большинство мирных жителей погибли, как утверждает мэр Ирпеня, в той части населенного пункта, который контролировался ВС РФ. Если бы местные власти не провели эвакуацию населения через коридоры — жертв было бы намного больше.

"Тех, кто им не нравился — есть факты, есть свидетельства людей — расстреливали, тех, кто не хотел повиноваться — расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины. Просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей", — продолжил Маркушин в ходе онлайн-конференции и заявил, что тела погибших "отдирали лопатой от асфальта".

Городской голова Ирпеня также рассказал, что есть зафиксированные факты мародерства и изнасилования оккупантами женщин. Как отметил Маркушин, российские захватчики беспощадно грабили жилища местных жителей и вывозили все — от бытовой техники до нижнего белья.

На видео — с 57:05.

[ + – ] ВС РФ расстреливали мирных жителей и проезжали по трупам гражданских, - мэр Ирпеня

Напомним, Ирпень был освобожден подразделениями ВСУ 28 марта. После зачистки населенного пункта украинские военнослужащие готовили плацдарм для контрнаступления в направлении Гостомеля, Бучи и Ворзеля.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщал, что в ходе ожесточенных боев в городе погибло около 300 мирных жителей и 50 военнослужащих. По словам городского головы, ВС РФ совершали военные преступления, расстреливая гражданских.