ЗС РФ в Ірпені їздили танками по тілах, трупи ми віддирали лопатами з асфальту, — мер (відео)

За словами Олександра Маркушина, окупанти цілеспрямовано розділяли сім'ї, а чоловіків забирали для подальшого обміну на полонених росіян.

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Під час окупації Ірпеня війська РФ масово розстрілювали мирних жителів і проїжджали по тілах цивільних на бойовій техніці. Про це розповів міський голова Олександр Маркушин у процесі онлайн-конференції.

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Після деокупації населеного пункту місцеві жителі розповіли меру, що ЗС РФ навмисно розділяли сім'ї, а чоловіків відвозили в невідомому напрямку.

За словами Маркушина, громадян чоловічої статі окупанти цілеспрямовано забирали, щоб через якийсь час обміняти їх на своїх полонених військовослужбовців. Більше того, є безліч фактів про масові громадянські розстріли під час окупації.

Більшість мирних жителів загинули, як стверджує мер Ірпеня, у тій частині населеного пункту, який контролювався ЗС РФ. Якби місцева влада не провела евакуацію населення через коридори — жертв було б набагато більше.

"Тих, хто їм не подобався — є факти, є свідчення людей — розстрілювали, тих, хто не хотів коритися — розстрілювали. Загинула дитина, загинули багато чоловіків. Просто нелюдські були прояви, коли вони наших людей розстріляли, а потім їздили танками по цих тілах, і тільки коли ми вигнали цю гидоту, ми змогли зібрати останки людей", — продовжив Маркушин під час онлайн-конференції і заявив, що тіла загиблих "віддирали лопатою від асфальту".

Міський голова Ірпеня також розповів, що є зафіксовані факти мародерства та зґвалтування окупантами жінок. Як зазначив Маркушин, російські загарбники нещадно грабували житла місцевих мешканців і вивозили все — від побутової техніки до спідньої білизни.

На відео — з 57:05.

[ + – ] ЗС РФ розстрілювали мирних жителів і проїжджали по цивільних трупах, — мер Ірпеня

Нагадаємо, Ірпінь був звільнений підрозділами ЗСУ 28 березня. Після зачистки населеного пункту українські військовослужбовці готували плацдарм для контрнаступу в напрямку до Гостомеля, Бучі та Ворзеля.

Раніше мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомляв, що в процесі запеклих боїв у місті загинуло майже 300 мирних жителів і 50 військовослужбовців. За словами міського голови, ЗС РФ вчиняли воєнні злочини, розстрілюючи цивільних.