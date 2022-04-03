В Ирпене войска РФ расстреливали девочек и женщин, трупы давили танками, – мэр города

Градоначальник сказал, что женщин убивали на улицах Пушкинская и Лермонтова. Из-за продолжительных боев за Ирпень погибли около 300 мирных жителей.

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Российские военные в Ирпене Киевской области расстреливали девочек и женщин и ездили по ним танками. Об этом сказал мэр города Александр Маркушин.

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"Очень много погибло от их мин, от артобстрелов. Многих рашисты расстреляли. На Пушкинской улице, на Лермонтова они расстреляли девочек и женщин, а потом ездили по ним танками", – заявил градоначальник.

Маркушин говорил о 300 погибших мирных жителей и 50 военнослужащих из-за продолжительных боев за Ирпень.

"К сожалению, 16 ребят из нашей терробороны погибли, 29 в больнице. Если с ВСУ, то, я думаю, где-то до 50 человек погибли и около 100 раненых. Но отвоевали, не сдали город. В то время, когда были мощные бои, когда сутками были обстрелы, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Еще не были разобраны завалы, там тоже могут быть люди", — отметил он.

Мэр рассказал, как российские военные расстреливали гражданских.

"Люди, которые им не нравились, их просто расстреливали. Танками они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть", — сообщил он.

Власти Ирпеня 2 апреля решили закрыть город на выезд и проверять все выезжающие машины. На улицах круглосуточно работают полицейские патрули, и взрывотехники. 30 марта Маркушин сказал, что людям в течение месяца запретят возвращаться в Ирпень.

Напомним, что ВСУ полностью освободили Ирпень 28 марта. Маркушин предупреждал о новых попытках нападения оккупантов на город.

Фокус ранее сообщал, что мобильный оператор Vodafone запустил возле Ирпеня первую базовую станцию Starlink.