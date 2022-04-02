​​В Ирпене начал работать Starlink, а в Мелитополе запускают российский Интернет

Пока украинские операторы и провайдеры восстанавливают инфраструктуру в зонах, где шли активные боевые действия, россияне проводят Сеть из Крыма в Мелитополь.

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Госспецсвязи опубликовала отчет о работе мобильной связи, Интернета и цифрового телевидения на 13:00 в стране по состоянию на 2 апреля 2022 года. Подробности служба изложила в своем телеграм-канале.

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Ведомство информировало, что в течение суток удалось частично восстановить связь в Киевской области. Так, оператор мобильной связи Vodafone запустил вблизи населенных пунктов Ирпень и Романовка первую базовую станцию Starlink.

В то же время ситуация с доступом к Интернету и мобильной связи остается проблемной Донецкой и Черниговской областях, а также в других населенных пунктах Киевщины.

Компания Укртелеком сделала все от нее зависящее, чтобы починить поврежденные магистральные линии в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Теперь жители этих областей могут пользоваться Интернетом. Свои услуги компания предоставляет во всех регионах страны, кроме Луганской области. Пока что Укртелеком не нашел возможности возобновить там работу своей инфраструктуры.

Украинские провайдеры в течение минувших суток зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

На подавляющее большинство оккупированных территорий распространяется вещание украинского ТВ.

Вчера, 1 апреля, мэр Мелитополя в рамках телемарафона сообщил, что российские захватчики проводят собственные оптоволоконные линии, чтобы подключить местное население к российскому сегменту Интернета, передает УП.

"…они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать Интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный Интернет. И они сейчас пробуют заблокировать информацию. Уже почти неделю блокируется телефонная сеть и мобильная связь, интернета тоже нет. Это делается, чтобы ввергнуть жителей в информационный вакуум", — сказал Иван Федоров.

Ранее мы сообщали: Илон Маск заявил, что россияне не смогут повредить работе Starlink, применив свое противоспутниковое оружие.

Известно также, что полк "Азов" обеспечен необходимыми средствами связи, чтобы эффективно выполнять боевые задания.