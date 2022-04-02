В Ірпені почав працювати Starlink, а в Мелітополі запускають російський Інтернет

Поки українські оператори та провайдери відновлюють інфраструктуру в зонах, де йшли активні бойові дії, росіяни проводять Мережу з Криму до Мелітополя.

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Держспецзв'язку опублікувала звіт про роботу мобільного зв'язку, Інтернету та цифрового телебачення на 13:00 в країні станом на 2 квітня 2022 року. Подробиці служба виклала у своєму телеграм-каналі.

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Відомство інформувало, що протягом доби вдалося частково відновити зв'язок у Київській області. Так, оператор мобільного зв'язку Vodafone запустив поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка першу базову станцію Starlink.

Водночас ситуація з доступом до Інтернету та мобільного зв'язку залишається проблемною в Донецькій та Чернігівській областях, а також в інших населених пунктах Київщини.

Компанія "Укртелеком" зробила все, що від неї залежить, щоб полагодити пошкоджені магістральні лінії в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Тепер мешканці цих областей можуть скористатися Інтернетом. Свої послуги компанія надає у всіх регіонах країни, крім Луганської області. Поки "Укртелеком" не знайшов можливості відновити роботу своєї інфраструктури.

Українські провайдери протягом минулої доби зафіксували 128 випадків пошкодження мереж чи недоступності обладнання.

На переважній більшості окупованих територій поширюється мовлення українського ТБ.

Учора, 1 квітня, мер Мелітополя на телемарафоні повідомив, що російські загарбники проводять власні оптоволоконні лінії, щоб під'єднати місцеве населення до російського сегмента Інтернету, передає УП.

"…вони підводять у місто своє оптоволокно з Криму, щоб повністю заблокувати Інтернет. Ми знаємо, що у РФ не всесвітня мережа Інтернет, а якийсь свій урізаний, заблокований Інтернет. І вони зараз намагаються заблокувати інформацію. Вже майже тиждень блокують телефонну мережу і мобільний зв'язок, інтернету теж немає. Це роблять, щоб вкинути мешканців в інформаційний вакуум", — сказав Іван Федоров.

Раніше ми повідомляли: Ілон Маск заявив, що росіяни не зможуть пошкодити роботі Starlink, застосувавши свою протисупутникову зброю.

Відомо також, що полк "Азов" забезпечений необхідними засобами зв'язку, щоб ефективно виконувати бойові завдання.