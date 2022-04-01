Полк "Азов" отримав зв'язок від lifecell, а Vodafonе та Укртелеком відновили роботу мереж

Зв'язок та інтернет відновлено у Запорізькій, Чернівецькій і Херсонській областях, але в Гостомелі, Ірпені, Чернігівській області — частково.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Держспецзв'язку надала інформацію про стан мобільного зв'язку, інтернету та цифрового ТБ в Україні. Дані актуальні станом на опівдня 1 квітня 2022 року й опубліковані в офіційному телеграм-каналі відомства.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ), що працює при Держспецзв'язку, спільними зусиллями з lifecell надав бійцям полку "Азов" необхідні засоби зв'язку. У НЦУ наголосили, що це необхідно "для виконання бойових завдань".

Служба повідомила, що компанія Vodafonе змогла покращити покриття у Запорізькій області та розширити зону сигналу в Херсонській області. Оператор відновив покриття у таких населених пунктах:

Велика Лепетиха;

Генічеськ;

Асканія-Нова;

Чаплинка;

Нижні Сірогози;

Нова Каховка;

Каховка;

Берислав та ін.

При цьому в Ірпені та Гостомелі покриття відновлено частково.

Оператори зобов'язалися застосовувати пересувні базові станції у тих регіонах, де поки що можливості швидко відновити зв'язок.

Експерти з Укртелекому полагодили інфраструктуру в Херсонській і Чернівецькій областях — тепер там є доступ до інтернету. На Чернігівщині працюють 68% районних вузлів інтернет-послуг. Цей провайдер забезпечує стабільність роботи мережі по всій країні, за винятком Луганської області.

Відомо також, що провайдери протягом минулої доби зафіксували 126 випадків пошкодження мереж або обладнання.

Концерн радіомовлення радіозв'язку та телебачення продовжує трансляцію українських каналів навіть у зонах активних бойових дій. Супутникове мовлення працює стабільно.

Фокус повідомляв про те, що мобільний оператор Київстар скасував роумінг у деяких країнах ЄС для евакуйованих клієнтів. Згідно з новими правилами, українці, які набули статусу біженців, зможуть дзвонити на номери європейських операторів і користуватися послугами мобільного інтернету без доплати.