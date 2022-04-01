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Технологии и наука Российско-украинская война

Полк "Азов" получил связь от lifecell, а Vodafonе и Укртелеком восстановили работу сетей

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военный, солдат, всу, связь
Фото: savelife.in.ua

Связь и Интернет восстановлена в Запорожской, Черновицкой и Херсонской областях, но в Гостомеле, Ирпене, Черниговской области — частично.

Госспецсвязи предоставила информацию о состоянии мобильной связи, Интернета и цифрового ТВ в Украине. Данные актуальны на полдень 1 апреля 2022 года и опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ), работающий при Госспецсвязи, совместными усилиями с lifecell предоставил бойцам полка "Азов" необходимые средства связи. В НЦУ подчеркнули, что это необходимо "для выполнения боевых задач".

Служба сообщила, что компания Vodafonе смогла улучшить покрытие в Запорожской области и расширить зону сигнала в Херсонской области. Оператор восстановил покрытие в таких населенных пунктах, как

  • Большая Лепетиха,
  • Геническ,
  • Аскания-Нова,
  • Чаплинка,
  • Нижние Серогозы,
  • Новая Каховка,
  • Каховка,
  • Берислав и др.

При этом в Ирпене и Гостомеле покрытие восстановлено частично.

Операторы обязались применять передвижные базовые станции в тех регионах, где пока что возможности быстро восстановить связь.

Эксперты из Укртелекома починили инфраструктуру в Херсонской и Черновицкой областях — теперь там есть доступ к Интернету. В Черниговской области работают 68% районных узлов интернет-услуг. Данный провайдер обеспечивает стабильность работы Сети по всей стране, за исключением Луганской области.

Известно также, что провайдеры в течение прошедших суток зафиксировали 126 случаев повреждения сетей или оборудования.

Концерн радиовещания радиосвязи и телевидения продолжает трансляцию украинских каналов даже в зонах активных боевых действий. Спутниковое вещание работает стабильно.

Фокус сообщал о том, что мобильный оператор Киевстар отменил роуминг в некоторых странах ЕС для эвакуировавшихся клиентов. Согласно новым правилам, украинцы, которые получили статус беженцев, смогут звонить на номера европейских операторов и пользоваться услугами мобильного Интернета без доплаты.