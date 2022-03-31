Киевстар отменил для украинцев роуминг в 9 странах Европы: каких тарифов это касается

Беженцы могут пользоваться связью без доплаты, в том числе Интернетом и звонками на номера европейских операторов.

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Мобильный оператор "Киевстар" отменил условия роуминга для украинских абонентов, которые из-за войны выехали в Европу. Компания сообщила о нововведениях на официальном сайте.

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Украинцы смогут пользоваться внутренними тарифами "Киевстара" в таких странах:

Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия.

Специальные условия вступили в силу с 29 марта для абонентов предоплаты, и с 30 марта — для контрактников и корпоративных клиентов. Абоненты, переехавшие в вышеперечисленные страны ЕС, получат пакеты услуг, предусмотренные тарифными планами, без доплаты.

В "Киевстаре" отметили, что инициатива касается актуальных тарифов линейки "Твой" и "Все вместе", а также для большинства тарифов контрактных и бизнес-клиентов. Обладатели старых тарифных планов, на которые временно не распространяется роуминг, смогут выбрать новые в приложении "Мой Киевстар", подав заявку на сайте или позвонив на горячую линию по номеру 466.

К примеру, обладатели тарифа "Твой выбор" за 175 гривен в месяц получат в Европе 15 Гб мобильного Интернета, безлимитные звонки в сети, 200 минут для звонков на номера других операторов, как украинских, так и страны пребывания. Бизнес-клиенты и контрактные абоненты в большинстве случаев получат 15 Гб мобильного Интернета, 500 минут для исходящих звонков, безлимит на мессенджеров, онлайн-карт и других сервисов.

Доплачивать в роуменге не придется и клиентам с тарифами для "Интернета веще" (IoT), например, датчиков или GPS-навигаторов. Оператор решил начислять им дополнительные мегабайты раз в месяц.

Директор по развитию продуктов на массовом рынке Татьяна Лукинюк подчеркнула, что абоненты могут сохранить основной номер, к которому часто привязаны банковские счета, социальные сети и тому подобное.

"Мы провели масштабную работу с нашими европейскими партнерами, чтобы предоставить клиентам условия, как дома. Мы мечтали об этом в мирное время, и наконец-то нам это удалось из-за большого сочувствия партнеров к украинцам! Теперь, когда вы платите за свой тариф – им полноценно можно пользоваться в Европе", — добавила Лукинюк.

Ранее "Киевстар" позволил абонентам отслеживать местоположение близких бесплатно в рамках услуги "Семейный трекер" в фирменном приложении. Система информирует, когда владельцы смартфонов входят или покидают опасные и безопасные зоны, указанные пользователем.

Технический директор "Киевстара" Владимир Лутченко рассказал Фокусу, как операторы поддерживают работу мобильных сетей в условиях войны в Украине. По его словам, система связи устойчива к отдельным авариям, однако физическая инфраструктура уязвима к разрушениям, поэтому компания пытается максимально ее обезопасить.