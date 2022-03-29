Линия жизни. Как в Украине сейчас поддерживают работу мобильных сетей

Владимир Лутченко, технический директор компании Киевстар, рассказал о том, как мобильные операторы заранее готовились к риску вторжения РФ, о работе в боевых условиях и консолидации усилий вчерашних конкурентов. Пользователям мобильных услуг эксперт посоветовал, как оставаться на связи в любой ситуации во время войны

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После вторжения России в Украину поддержка мобильной связи и интернета стала для украинцев одним из факторов выживания и безопасности, как и наличие пищи, питьевой воды и крыши над головой. С первых дней войны технический персонал украинских мобильных операторов фактически оказался на передовой, где ежедневно продолжается борьба за каждый метр мобильного покрытия.

О возможном вторжении России в Украину в СМИ начали говорить за несколько месяцев до этого события. Готовились ли мобильные операторы к такому сценарию и каким образом?

Сеть Киевстар – современный высокотехнологичный комплекс, резистентный к аварийным ситуациям. Но, как и любая гражданская инфраструктура, мобильная сеть уязвима к разрушениям и обстрелам. Поэтому после обнародования информации о стягивании к границам Украины российских войск мы начали интенсивно готовиться к максимальной защите сети в случае войны.

Наши бизнес-аналитики разрабатывали различные сценарии возможного развития событий, и на их базе технические специалисты готовили "карты" первоочередных действий. Начиная с января 2022 года мы резервировали дополнительные каналы связи, увеличивали емкости сети, делали бекапы [резервное копирование] информационных баз, переносили критически важное оборудование и склады с юга и востока на запад Украины. Таким был наш план Б, который обошелся компании в несколько миллионов долларов США. Однако сейчас 93% базовых станций сети стабильно работают. Мы продолжаем строить новые базовые станции там, где это критически необходимо, и делаем все возможное для того, чтобы наши абоненты оставались на связи.

Следовательно, мобильные операторы готовились к военным рискам. Но какие "узкие места" все же были выявлены в работе сетей и какие главные вызовы появились после 24 февраля?

Нам приходится реагировать на события, на которые мы не можем влиять: масштабное и продолжительное отсутствие электроэнергии, системные разрушения волоконно-оптических линий, уничтожение отдельных базовых станций во время ракетных обстрелов либо бомбардировок. Но мы боремся даже с этим. В частности, в случае исчезновения электроэнергии используем для питания базовых станций дизель-генераторы. В этом нам помогают украинские военные и местное население. Во многих населенных пунктах люди приносят к нашим базовым станциям дефицитное горючее, только бы связь не отключалась.

И при этом сотрудникам мобильных операторов приходится действовать практически в боевых условиях?

Наши инженеры работают в горячих точках, каждый день рискуя своей жизнью. Так, в Мариуполе два наших сотрудника несколько недель под обстрелами поддерживали работу базовой станции, которая оставалась единственным каналом связи для горожан. В Чернигове, который полностью обесточен и подвергается ежедневным бомбардировкам, наши инженеры больше недели заправляют горючим дизель-генераторы, от которых работают десять базовых станций, и благодаря этому связь в городе есть. Похожие истории – в Харькове, Сумах, Ахтырке, Николаеве и многих других городах Украины.

Ремонтно-аварийные группы работают по 15 часов на день без выходных. Каждую неделю мы вместе с нашими подрядными организациями ликвидируем по 30 обрывов волоконно-оптических линий связи по всей Украине. Иногда приходится по несколько раз ездить в один и тот же населенный пункт, поскольку только что отремонтированную линию на следующий день может снова уничтожить враг. Нам тяжело, но людям в городах, подвергаемых постоянным разрушениям, еще труднее. Мы не только боремся за каждую неработающую базовую станцию, но и строим новые – с начала войны запустили 23 новых объекта в разных городах

Очевидно, мобильные операторы ощущают и проявления так называемой гибридной войны. Как вы защищаетесь от подобных вражеских действий?

Все современные войны – гибридные, поэтому кибератаки и распространение фейков являются одним из видов оружия. Чтобы соответствовать лучшим международным стандартам и практикам, компания Киевстар в последние годы инвестировала достаточно ресурсов в развитие кибербезопасности. Также у нас налажена постоянная связь с командами технической поддержки ведущих компаний, которые помогают решать проблемы, связанные с атаками на наши ресурсы. Кибератакам мы подвергаемся каждый день, но успешно с ними справляемся.

К сожалению, за месяц после вторжения России в Украину, врагу удалось оккупировать некоторые населенные пункты. Вокруг других подолжаются отчаянные бои. Удается ли поддерживать связь в этих частях страны?

Сеть Киевстара имеет гибкую инфраструктуру, поэтому есть возможность работать, даже если на каком-то участке оборудование было повреждено. Мы дистанционно переключаем трафик с поврежденных сегментов сети на другие, которые уцелели. А потом ищем возможности проникнуть в "серую зону" и восстановить поврежденное оборудование. Я не буду рассказывать детально о том, каких усилий и рисков это стоит связистам и людям, которые нам помогают. Возможно, расскажем б этом после нашей победы!

А как изменились условия и особенности предоставления услуг абонентам по всей стране и за ее пределами?

Мы понимаем, что доступ к телекоммуникационным услугам ныне имеет такое же значение, как пища, вода и кров, и наши усилия сейчас направлены на то, чтобы предоставлять людям связь, где бы они не находились. Для этого Киевстар подключил к Wi-Fi свыше 360 бомбоубежищ в разных городах страны. Наши абоненты мобильной связи могут общаться в сети бесплатно, а клиенты "Домашнего интернета" – пользоваться услугами, даже имея нулевой баланс. Мы предоставляем бонусы для мобильной связи в роуминге – этой возможностью уже воспользовались свыше 1,5 млн наших абонентов за границей. В целом компания уже израсходовала для поддержки абонентов свыше 300 млн грн.

Также в ответ на вызовы времени мы существенно увеличили емкости сети в пограничных пунктах, выстроив там новые базовые станции. Для информирования населения о воздушных тревогах или "зеленых коридорах" мы предоставили возможность ГСЧС использовать SMS-каналы Киевстара. Таким образом, через нашу сеть уже отправлено 150 млн подобных сообщений. Недавно мы начали начислять бонусы на мобильную связь для врачей, работающих в зоне боевых действий.

А какую позицию во время войны компания Киевстар заняла как крупный украинский социально ответственный бизнес?

Мы убеждены, что каждый работающий бизнес в Украине наносит удар по врагу и приближает нашу победу, поэтому компания поддерживает своих сотрудников. В частности, мы выделили $10 млн для помощи нашему персоналу, а почти двумстам семьям сотрудников предоставили временный приют в офисах на западе Украины.

Компания Киевстар входит в перечень наиболее крупных налогоплательщиков в стране и с началом войны досрочно уплатила в бюджет свыше 1 млрд грн. налога на прибыль. Дополнительно 20 млн грн. мы перечислили благотворительным фондам на гуманитарные нужды. К тому же и наши абоненты собрали уже более 1,2 млн грн. помощи Вооруженным силам Украины, воспользовавшись коротким номером, который компания выделила для этого.

Какие основные правила вы бы посоветовали соблюдать потребителям мобильных услуг, чтобы оставаться на связи даже в сложных условиях?

Если в вашем населенном пункте исчезла мобильная связь, возможно, сети других операторов работают. Поэтому следует воспользоваться национальным роумингом. Также советую не перегружать сеть – пока вы загружаете видеоролик, кто-то не может дозвониться. Следует пользоваться услугами SMS, мобильных мессенджеров, которые создают минимальные нагрузки на сеть. На оккупированных территориях, где людям прежде всего надо заботиться о своей безопасности, лучше не пользоваться мобильными телефонами на улице, чтобы не стать жертвой нападения. Если это произошло, старайтесь проинформировать об этом вашего мобильного оператора для блокировки телефона.

Национальный роуминг мобильные операторы запустили в марте 2022 года, демонстрируя беспрецедентное единство. Как работает этот механизм и какие преимущества дает абонентам?

С началом войны с телеком-рынка Украины ушло слово "конкуренция" – да простит мне Антимонопольный комитет такое заявление! Сейчас абоненты могут пользоваться связью любого оператора в Украине – для этого достаточно лишь выбрать в мобильном телефоне работающую сеть. В сети Киевстар, например, услугами национального роуминга каждый день пользуются 360 тыс. абонентов других мобильных операторов.

Выходит, что сейчас вчерашние отчаянные конкуренты консолидируют усилия ради будущего Украины?

Действительно, на внедрении национального роуминга сотрудничество мобильных операторов не заканчивается. Мы помогаем друг другу – с взаимовключениями, с каналами связи и в ликвидации аварий. Мы объединили усилия ради общей цели – победы Украины. И я хочу отдельно поблагодарить нашим партнеров и друзей Водафон Украина, lifecell, Укртелеком, Атраком, Евротранстелеком, Датагруп и других телеком-операторов, а также наших зарубежных партнеров. Вместе – победим!